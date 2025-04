Di Marco Rizzo



– Insegnante e militante –

La poesia che segue è stata scritta a inizio gennaio 2025. Per quanto dirlo valga come mera nota di contorno, chi scrive non è un poeta di professione, e anzi pensava di aver chiuso per sempre con la scrittura poetica occasionale almeno 8 anni fa. I forti scossoni a cui il recente ritorno della storia e della politica ci ha bruscamente riabituato, hanno evidentemente smentito anche questo assunto.

Cosa ben più importante da dichiarare, è che questo testo non esisterebbe senza alcune preziose conversazioni avute negli ultimi mesi con un compagno ed amico, Niccolò Bosacchi. Ad esse, alla lettura del suo libro di poesie Disbrigo degli affari correnti (edito da Sensibili alle foglie nel 2024) e al precedente confronto a distanza con alcuni suoi scritti apparsi anonimamente sulla rivista Teatro di Oklahoma, devo questa poesia scritta “ad ora incerta”. Con l’auspicio che chi leggerà immediatamente e ardentemente provveda a organizzarsi con i propri compagni ed amici per sparare agli orologi, prima che siano loro, a fermarsi per sempre…

I rintocchi della storia

Non li abbiamo sentiti arrivare.

Storditi da social e televisione

dall’illusione che il centro è il centro

che civiltà e barbarie mai si intersecano

– esercitare alla stupidità

aprirà il varco alla menzogna –

al riparo dalla verità, non li abbiamo sentiti.

Ora sono qui, sempre più forti,

i rintocchi della storia.

Una guerra giusta

una guerra a grappolo

una guerra green

la collocazione delle risorse

la linea del fronte

la rotta della moneta

– la continuazione del mercato

con altri mezzi

(o esattamente quelli) -.

Piccole mani inesplose

in cerca di ordigni dispersi

costruiti da altre mani

(le nostre?)

per il profitto di altre mani

ridisegnare le carte

dover ricomporre le facce

Un genocidio una striscia di nuovi hotel

per legittima difesa sul sangue e le macerie

cancellare un popolo il business di ricostruire

E sapere e vedere

tutto questo

affogare comunque

nell’artificio digitale.

E aggrapparsi

agli anni i mesi i giorni

ai non ci succederà

al male sempre altrove

– le forme vuote della storia -.

E aggrapparsi

alle ore i minuti i secondi

all’ordine di evacuazione

all’interruzione di corrente

all’orologio fermo

(al sole prima che sia freddo?)

– le forme piene della storia -.