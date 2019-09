Carmillafest 2019: ecco il programma!

di Redazione

Care lettrici e cari lettori, il 19 e il 20 ottobre prossimo vi aspettiamo a Bologna al Vag61 – Spazio libero autogestito (via Paolo Fabbri 110) per una due giorni di dibattiti, musica e gastronomia popolare dedicata all’immaginario d’opposizione. Di seguito, ecco a voi il programma!

SABATO 19 OTTOBRE

11.00-13.00

Immaginari alterati

Introduce e modera: Valerio Evangelisti

Presentazione di:

– AA.VV., Immaginari alterati, Mimesis, 2018

– Sandro Moiso, La guerra che viene. Crisi, nazionalismi, guerra e mutazioni dell’immaginario politico, Mimesis, 2019

Intervengono: Sandro Moiso, Franco Pezzini, Gioacchino Toni

13.30-15.00

Pranzo sociale (non immaginario)

Il mostro allo specchio: identità e alterità

Modera: Gioacchino Toni

15.00-16.30

Presentazione di:

– Paolo Lago, Il vampiro, il mostro, il folle. Tre incontri con l’Altro in Herzog, Lynch, Tarkovskij, Clinamen, 2019

– Franco Pezzini, Tutto Dracula, Odoya, 2018-2019

– Luca Cangianti, I morti siete voi, Diarkos, 2019

– H.G. Wells, O. Welles, WWWW. Wars of the Worlds of Wells and Welles, a cura di Filippo Luti, Tessere, 2018

Intervengono gli autori e i curatori dei libri

16.30-18.30

Proiezione del film Go home – A casa loro, regia di Luna Gualano, Italia, 2018

18.30-20.30

Italia Fantastica

Modera: Franco Pezzini

Il ciclo di Eymerich: Alberto Sebastiani dialoga Valerio Evangelisti

Presentazione di:

– Walter Catalano, Gian Filippo Pizzo, Andrea Vaccaro, Guida ai narratori italiani del fantastico. Scrittori di fantascienza, fantasy e horror made in Italy , Odoya, 2018

Dibattito con: Walter Catalano, Valerio Evangelisti, Nico Gallo, Gian Filippo Pizzo.

20.30-22.00

Cena fantastica

22.00

Concerto di Marco Rovelli

DOMENICA 20 OTTOBRE

11.00-13.30

Pagine nere – letteratura noir e sociale

Modera: Walter Catalano

Presentazione di:

– Mauro Baldrati, Io sono El Diablo, Fanucci, 2018

– Walter Catalano (a cura di), Guida alla letteratura noir, Odoya, 2018

Dibattito con: Walter Catalano, Leopoldo Santovincenzo, Pasquale Pede, Mauro Baldrati

13.30-15.00

Pranzo sociale

15.00-16.15

Il viaggio rivoluzionario dell’eroe

Narratologia, movimenti sociali, soggettività

(a cura del Gruppo di Studio Penequo)

Modera: Fabio Ciabatti

Interventi di: Luca Cangianti, Gabriele Guerra, Mazzino Montinari, Maurizio Marrone

Lavoro, letteratura, dignità

16.15-17.30

Modera: Alexik

Presentazione di:

– Valerio Monteventi, Mala Brocca. Storia di ultimi e di dignità, Pendragon, 2019

– Giovanni Iozzoli, L’Alfasuin, Sensibili alle Foglie, 2018

Intervengono gli autori