D: Caro Hansy Lumen, benvenuto su queste pagine, ti ringrazio per avere accettato di concedermi un’intervista. Prima di cominciare con la mia implacabile raffica di domande, ti chiedo se ci vuoi dire qualcosa di te, della tua storia e della tua vita reale, poiché Hansy Lumen è il tuo avatar digitale, in particolare, l’identità dietro la quale ti celi in Facebook.

R: Hansy Lumen non è un travestimento: è una disvelazione. Un modo per dire cose che in faccia, in carne, con nome e cognome, verrebbero sminuite, fraintese o direttamente censurate — come è già accaduto. La mia vita reale è quella di chi vive qui, ora, a Bologna, in mezzo alla cantierizzazione del presente e alla nostalgia del futuro. Ho pagato l’affitto troppo alto, ho preso autobus che non arrivano, ho visto sparire librerie e comparire coworking senz’anima. Hansy nasce quando mi accorgo che il linguaggio della sinistra è diventato un alibi, che l’ironia è più efficace del piagnisteo, che la lucidità visionaria può più di mille comunicati stampa. È un avatar, sì — ma non per nascondermi: per parlare più libero, più netto, più scomodo. È la maschera che permette al volto di dire la verità. Dietro Hansy Lumen c’è una persona vera. Ma davanti a Hansy Lumen c’è una città intera che finge di non vedersi.

D: Per chi non ti conosce ancora, specifico che la tua attività in rete, almeno in tempi recenti, è precipuamente attenta alla realtà bolognese e rivolta a indagare e smascherare il torbido della politica e dell’amministrazione cittadine. Per farlo utilizzi l’Intelligenza Artificiale producendo quotidianamente immagini e video satirici. Come scegli gli argomenti di cui trattare? Quali sono le tue fonti?

R: Gli argomenti non li scelgo: mi scelgono. Basta uscire di casa a Bologna con gli occhi aperti e l’aria nei polmoni per inciampare ogni giorno in una contraddizione, un abuso, una “rigenerazione” che ha il sapore della speculazione. Io non faccio inchieste: faccio attenzione. E oggi, già questo è un atto sovversivo.Il mio radar si accende quando qualcosa stride. Quando un comunicato del Comune parla di inclusione e intanto chiude una casa di quartiere. Quando si esalta la “partecipazione” mentre le decisioni vere le prendono fondazioni opache. Quando si inneggia alla mobilità sostenibile e intanto si disegna una città inaccessibile a chi non ha l’auto o il conto in banca giusto. Le fonti? Sono ovunque: atti pubblici, delibere, articoli locali letti tra le righe, osservazione diretta del territorio, chiacchiere rubate nei bar, testimonianze che mi arrivano in privato. Ma soprattutto: la città stessa. Le sue ferite parlano. Io do loro forma, le rendo visibili. L’Intelligenza Artificiale non è un trucco: è un bisturi. Mi permette di incidere l’immagine dominante e mostrarne le viscere. Ogni post è un piccolo sabotaggio del racconto ufficiale. Ogni video è un varco tra ciò che viene mostrato e ciò che viene omesso. E se la satira funziona, non è perché fa ridere — ma perché fa vedere. E una volta che hai visto, non puoi più smettere di guardare.