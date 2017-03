Sono Quei Muri Infami – Poesia bilingue di Lucia Cupertino

di Lucia Cupertino

Proponiamo la poesia con la quale l’antropologa, poeta e traduttrice Lucia Cupertino ha aderito all’iniziativa “Espacio de la palabra” – Poesia contro il muro che è stata lanciata in Messico dalla rivista letteraria elettronica Círculo de poesía. La versione originale è in spagnolo, la traduzione in italiano a cura dell’autrice.

SONO QUEI MURI INFAMI

Il mio corpo squartato caldo ancora

di quella vita che fugge da me

i seni mutilati

gli occhi pieni del suo sperma

il sesso aperto

con filo spinato

Guardami in quel fossato

guardare con sguardo perso

guardami nelle favelas

guardami nel deserto

guardami nel Mediterraneo

guardami affiorare nel fiume

guarda il mio sangue alimentare la selva

guardami nel patio dietro casa

sono lì siamo lì, ci sarai?

Sono la donna alla ricerca di lavoro

sono la ragazza con cinque figli

dalla mano che mi hanno tagliato

sono chi si è fidata del coyote

perchè non c’era altra storia

sono la casalinga che ti ha appena stirato i vestiti

sono di Lima Caracas Aleppo

Giuba Dacca Mosul West Bank

Port-au-Prince Ouagadougou

di un remoto luogo amazzonico

di tutti i posti che non conosci

e di cui leggerai sui giornali per la prima volta

sono l’uomo morto per asfissia

in un furgoncino in un’improvvisata carcere

sono il venditore del tianguis[i] che ti fa schifo

sono il bambino sudicio nella metro

sono i quartieri in cui non metterai mai piede

sono la puttana morendo di freddo

sono l’attivista che sale sul palco

sono il bosco reciso come quei seni

sono l’alce in croce intento a continuare a migrare

sono i cuccioli di quell’animale trappola della palizzata

sono i quattro secondi tra il bacio e la morte

sono l’odore di casa il fetore del dimenticato

sono la fame alleviata dalla busta delle patronas[ii]

sono il sabato che non arrivai nè il martedí

sono tua madre tuo padre tua cugina tuo figlio

sono la cicatrice che attraversa il mondo

sono quei muri infami

SOY ESOS MUROS INFAMES

Mi cuerpo descuartizado caliente todavía

de esa vida que huye de mí

los senos mutilados

los ojos llenos de su esperma

el sexo abierto

con alambre de púas

Mírame en esa zanja

mirando hacia un punto ciego

mírame en las favelas

mírame en el desierto

mírame en el Mediterráneo

mírame aflorar en el río

mira mi sangre alimentar la selva

mírame en el patio trasero

allí estoy allí estamos, ¿estarás?

Soy la mujer que buscaba trabajo

soy la muchacha con cinco hijos

de la mano que me cortaron

soy la que confío en el coyote

porque no había otro cuento

soy el ama de casa que recién planchó tu ropa

soy de Lima Caracas Alepo

Yuba Daca Mosul West Bank

Puerto Príncipe Uagadugú

de un lugar remoto de Amazonas

de todos los pueblos que no conoces

y que leerás por primera vez en periódicos

soy los hombres muertos por asfixia

en un camión en una cárcel improvisada

soy el vendedor del tianguis que te da asco

soy el niño lleno de mugre en el metro

soy los barrios que nunca recorrerás

soy la puta que se caga de frío

soy el luchador social en la tarima

soy el bosque cercenado como esos senos

soy el alce en cruz que quería seguir migrando

soy la cría de ese animal atrapado en la valla

soy los cuatro segundos entre el beso y la muerte

soy el olor a casa el hedor a olvidado

soy el hambre que la bolsa de las patronas alivió

soy el sábado que no llegué ni el martes

soy tu madre tu padre tu prima tu hijo

soy la cicatriz que recorre el mundo

soy esos muros infames



Poesia in spagnolo pubblicata in Circulo de Poesia

Foto: Segmento del murales “Diritti ancestrali della donna” di Javier Espinal, Las Lajas, Comayagua, Honduras, 2016.

[i] Mercato tradizionale mesoamericano, in Messico è ancora chiamato così.

[ii] Gruppo volontario di donne nato in Veracruz che offre viveri e sostegno ai migranti che viaggiano nei treni della speranza, come La Bestia.