di Alessandra Daniele

Chi avrebbe potuto prevedere la neve d’inverno? Il terremoto in zona terremotata?

Chi avrebbe potuto prevedere che una scossa in montagna avrebbe causato una slavina?

Il governo raccomanda di evitare le polemiche.

Non è il momento di mettersi a cercare i colpevoli.

Potremmo trovarli.

E questo imprevisto il governo s’impegna ad evitarlo.