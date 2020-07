Paziente zero

di Alessandra Daniele

– Hai di nuovo sospeso i tuoi farmaci.

– Ricomincio quando voglio.

– Ma tu non vuoi, Giuseppe. E sai cosa ti succede quando non prendi i tuoi antipsicotici. Ricominci a crederti Presidente del Consiglio.

– Io sono Presidente del Consiglio.

Lo psichiatra sospira.

– Ecco, di nuovo quella storia della dimensione parallela nella quale tu sei diventato premier di due diversi governi consecutivi…

L’uomo annuisce.

– … E poi una misteriosa pandemia ti ha consentito di assumere pieni poteri, e dichiarare lo stato di emergenza.

L’uomo annuisce ancora.

– Esatto. E ho appena deciso di prorogarlo fino a dicembre. Non tanto per fronteggiare il virus, quanto per tenere sotto controllo l’autunno caldo. Le piazze devono restare vuote. Ci penso io.

– Giuseppe, ti rendi conto di quanto sia assurda questa tua fantasia?

– Non è una fantasia. È una dimensione parallela – ripete l’uomo in tono pignolo.

– E come fai a trasferirti in questa dimensione?

– Con la forza del pensiero.

– Quando sospendi gli antipsicotici, giusto?

– Devo farlo. Il mio paese ha bisogno di me. Solo io sono riuscito a convincere l’Unione Europea ad aiutarci. Sta per concederci 174 miliardi di fondi per riassestare la nostra economia.

– Giuseppe, stai peggiorando. Devi assolutamente riprendere i tuoi farmaci.

L’uomo scuote la testa.

– Non adesso. Io sono l’epicentro d’un cambiamento epocale. Sono il Punto Zero.

– Sai che posso ordinarti un TSO. Un trattamento sanitario obbligatorio.

– Non ci sono gli estremi. Qui io non sono una minaccia né per me, né per gli altri. È giuridicamente chiaro.

– Già, tu eri avvocato…

– Io sono avvocato. E Presidente del Consiglio – l’uomo sorride – Per quanto assurdo possa sembrare alle persone limitate come lei, che ignorano le infinite possibilità del multiverso. E del trasformismo.