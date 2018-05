di Alessandra Daniele

Ce l’avevano messa tutta per accontentare l’establishment.

Un programma reazionario e cazzaro, vari ministri tecnici, addirittura un premier di area PD.

La Lega aveva l’imprimatur di Berlusconi, il Movimento 5 Stelle s’era rimangiato quasi tutti i suoi principi.

Ce l’avevano messa davvero tutta, ma all’establishment UE non è bastato.

Ed è arrivato l’altolà al governo Grilloverde.

L’Italia non è un paese “a sovranità limitata”, è un paese senza sovranità.

Votare è completamente inutile, e la cosa non è mai stata così chiara. E pericolosa.

Fascioleghisti e grillini cavalcano la tigre, sperando che li porti alla maggioranza assoluta, in particolare Salvini s’aspetta di stravincere le prossime elezioni. Eppure dovrebbe averlo capito che vincere le elezioni non serve a niente.

La UE non transige. Non c’è più spazio per una democrazia, nemmeno simulata, non c’è più spazio nemmeno per giocare alla democrazia.

Stavolta il Carnevale è finito prima di cominciare. Arriva Cottarelli mani di forbice, per l’ennesimo Governo Tecnico già pronto in frigo da tempo:

Un altro esecutivo formato da tecnici che nessuno ha votato, sostenuto da partiti che hanno perso le elezioni, e presieduto da una personalità istituzionale che sta sul cazzo anche alla sua famiglia. Come ha detto Mario Draghi, in Italia c’è ancora il pilota automatico.

I Blattopardi – 4 febbraio 2018

Intanto la Dottrina Minniti continua a fare morti. Sabato una quindicina, massacrati dalle milizie libiche mentre tentavano di scappare da uno dei lager finanziati dall’Italia, e altri annegati durante la traversata su gommoni di fortuna.

E continua la strage quotidiana degli operai morti sul lavoro. Mentre Mattarella, fra gli applausi di Merkel e Macron, prepara l’ennesimo governo-sicario della finanza, sostenuto dai soliti sicari Democatici, dalla minaccia del Sacro Spread, e dalla promessa rimandata di ennesime elezioni completamente inutili.

Siamo prigionieri in questo loop da troppo tempo.

Il sistema rischia di bruciare.

Halt and Catch Fire. Se ne esce solo con un Reset.