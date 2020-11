di Sandro Moiso

Stefania Consigliere, Favole del reincanto. Molteplicità, immaginario, rivoluzione, DeriveApprodi, Roma 2020, pp. 222, 18,00 euro

A lungo abbacinati dai muri trumpiani, ci siamo troppo spesso e per molto tempo scordati di guardare a quei muri che ci riguardano quotidianamente nel nostro viver comune, nelle nostre capacità cognitive, nel nostro immaginario e nella nostra interpretazione dei fatti del mondo.

Da un lato, infatti, in nome del progressismo sbandierato da un liberalismo che troppo spesso coincide con il liberismo economico, abbiamo data per scontata la necessità di superare tutte le concezioni e le interpretazioni del mondo considerate antiquate, superate e, nel loro insieme, pre-moderne.

Dall’altro ci siamo affidati, forse non individualmente e in tutti i casi, come comunità, come soggetti sociali e come specie ad una fiducia cieca nello Stato, nella Scienza e nel loro potere disciplinare, date troppo facilmente per scontate ed acquisite come verità assolute. Dimenticando e rifiutando per questo motivo tutte quelle soglie invisibili che ricollegano la vita individuale a quella collettiva e questa a quelle delle altre specie e del cosmo nel suo insieme. In questo senso siamo davvero diventati “individui”: atomizzati, egoisti, impotenti. E le reazioni alla pandemia e le sue conseguenze sociali e individuali costituiscono oggi, tra le infinite altre cose, una dimostrazione dei risultati di tale frammentazione sociale, culturale e conoscitiva.

Il bel libro di Stefania Consigliere, antropologa e docente presso il Dipartimento della Formazione dell’Università di Genova, giunge perciò nel momento più adatto per riaprire una riflessione globale sulla conoscenza e le sue conseguenze ideologiche e politiche. In tutti i campi del sapere, dell’immaginario e dell’agire. Collettivo e individuale.

Il testo sarà recensito prossimamente, con maggior dovizia di particolari, ancora qui su Carmilla, ma per ora ci basti un significativo assaggio delle sue pagine iniziali. Perfette, oserei dire, nel definire l’ambito cognitivo e discorsivo in cui si è voluta muovere l’autrice.