Ninna nanna salva stati

di Alessandra Daniele

Ninna nanna, ninna oh

questi soldi a chi li do?

Questi fondi salva stati

già così desiderati

questi prestiti speciali

per curare gli ospedali?

Se se li presto agli italiani

che li chiederan domani

se li spendono in spumante

e regali per l’amante.

Se li do a Giuseppinocchio

che li chiederà in ginocchio

se li spende in fazzoletti

in cravatte e doppiopetti.

Se li do a Matteo Salvini

se li spende in salamini

in ciliegie, mozzarelle

cotolette e mortadelle.

Ninna nanna, ninna oh

me lo chiedo, e già lo so

questi soldi li darò

a chi firma un pagherò.

Mi promette le Riforme

e una devozione enorme

all’Europa generosa

che controllerà ogni cosa.

Ma se quelli che han promesso

proveranno a farmi fesso

ninna nanna cravattara

me la pagheranno cara

pagheranno a peso d’oro

pure il culo gli pignoro.

Firmato: il MES