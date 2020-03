La Grande Guerra

di Alessandra Daniele

I tre stadi dell’elaborazione del trauma in Italia:

Rifiuto Mercato Golpe

L’avvocato Giuseppe Conte, che nessuno ha mai votato, nessuno ha mai eletto, nessuno nemmeno conosceva prima che diventasse premier, è apparso a reti unificate ed ha decretato lo stato d’assedio in tutto il paese, nel plauso unanime di maggioranza, opposizione, Confindustria, e media mainstream.

Chiusura obbligatoria su tutto il territorio nazionale di scuole, università, musei, cinema, teatri, ristoranti, alberghi, discoteche, stadi, e di quasi tutti i negozi.

Ma non delle fabbriche.

Stop al campionato di calcio e alla celebrazione delle messe.

Ma non ai cantieri.

Parlamento ridotto al minimo. Elezioni amministrative e referendum rimandati a settembre.

Vietato spostarsi, vietato riunirsi, vietato uscire di casa se non per fare la spesa, o andare al lavoro per contribuire allo sforzo bellico, come si dice in tempo di guerra.

Vietato assentarsi.

E vietato ammalarsi, perché il nostro sistema sanitario non può curarci tutti, non ha i fondi, il personale, le attrezzature, i posti letto.

Se ci ammaliamo in troppi, ai medici toccherà scegliere chi salvare, come in tempo di guerra.

Come siamo arrivati a questo punto?

Un passo alla volta.

Un taglio alla volta.

Una Sanità pubblica dissanguata dai tagli al bilancio, trattata per decenni come una Bad Company da rottamare.

Rifiuto in nome del Mercato.

Guai ad ammettere le inevitabili conseguenze di decenni di politiche criminali.

Guai a spaventare i turisti, gli investitori, la Borsa.

Poi golpe bianco, mentre il contagio è già fuori controllo, e l’Europa ci sbatte la porta in faccia, nel vano tentativo di evitare una sorte analoga che gli sta già capitando.

Golpe “necessario”, ben riconoscibile sotto la mascherina, ma che in pochi osano contestare apertamente, perché l’alternativa fa più paura.

Pestilenza.

Il Cavaliere dell’Apocalisse che governa il mondo in una coalizione di larghe intese con Guerra, Carestia e Morte.