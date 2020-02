Cazzarovirus

di Alessandra Daniele

Da Twitter

Roberto Burioni

Il #Coronavirus è più pericoloso della SARS perché è un patogeno finora sconosciuto.

Matteo Salvini

Respingere alle frontiere tutti gli stranieri sconosciuti. Ammettere soltanto gli stranieri famosi, con almeno un milione di followers su Instagram e un’ospitata dalla D’Urso.

#NasiChiusi

Matteo Renzi

Abbiamo fatto nascere questo governo col Movimento 5 Stelle per fermare Salvini. Ma non svendiamo i nostri valori. Li mettiamo all’asta al miglior offerente.

#Serenovirus

Roberto Burioni

Il #Coronavirus è più pericoloso della SARS perché viene trasmesso anche da pazienti che non hanno alcun sintomo.

Matteo Salvini

Respingere alle frontiere tutti gli stranieri che non hanno alcun sintomo. Impedire ai bambini cinesi di tornare a scuola. Confinarli a #Bibbiano. Il contagio è stato trasmesso all’uomo dai pipistrelli: piazzare crocifissi in tutti i porti e gli aeroporti.

#StopVampiri

Luigi Di Maio

Abbiamo fatto nascere questo governo col PD per fermare Salvini. Ma non svendiamo i nostri valori. Li abbiamo esauriti tutti. Ricordiamo però all’amico @Ping che le nostre arance italiane contengono molta vitamina C, che rafforza le difese immunitarie.

#ViaDellaSeta

Roberto Burioni

Il #Coronavirus è più pericoloso della SARS perché all’epoca non c’era Twitter.

Matteo Salvini

Guardate questo video di un nigeriano che respira in luogo pubblico!!! E il governo non fa niente!!! Elezioni subito, o MORIREMO TUTTI!!!

#MortiChiusi

Giuseppe Conte

No al panico. Per evitare il contagio da #Coronavirus basta indossare una maschera, e lavarsi le mani di tutto. Cioè fare esattamente come me.

#IWillSurvive