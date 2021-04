Racconto di Pasqua

di Alessandra Daniele

Ebenezer Scrooge si svegliò di soprassalto, e si vide davanti un enorme coniglio antropomorfo.

– Chi cazzo sei? – Chiese con la voce ancora impastata dal sonno.

– Sono il fantasma della Pasqua Futura.

– E perché indossi quel ridicolo costume da coniglio?

– E tu perché indossi quel ridicolo costume da uomo?

– Ma questa non è una battuta di Donnie Brasco?

– Donnie Darko, imbecille, Donnie Brasco è un film di mafia. Ma che te lo dico a fare.

Scrooge prese la pistola dal comodino, e gli svuotò il caricatore contro. Le pallottole lo attraversarono come nebbia.

– Sono un fan-tas-ma – Scandì il coniglio. Poi schioccò le dita.

Si ritrovarono in uno stanzone pieno di letti circondati da macchinari. Su ognuno un paziente intubato.

– Questi sono i tuoi operai. Si sono ammalati nelle tue fabbriche.

– Non è colpa mia. E se m’hai portato qui per cercare di convincermi del contrario è inutile.

– Non t’ho portato qui per convincerti, ma per lasciartici.

Scrooge fece spallucce.

– Tanto sono vaccinato.

– Ma qui siamo nel futuro. Questo coronavirus non è quello che conosci, è il prossimo.

Scrooge impallidi. Il coniglio aprì le braccia.

– Sorpresa – disse, e sparì.