di Alessandra Daniele

Benvenuti a Moriremo Tutti, il nuovo talk de La7 dedicato alla pandemia, perché Omnibus, Coffee Break, L’Aria che Tira, Tagadà, Otto e Mezzo, Non è l’Arena, Di Martedì e Piazzapulita non bastavano ancora.

Stasera parleremo di vaccini coi nostri esperti virologi, infettivologi ed epidemiologi, dei veri sommelier di sieri, ma ne parleremo anche con chi non ne capisce un cazzo, ma fa comunque numero in tutte le nostre trasmissioni, sottosegretari, opinionisti, editorialisti e tuttologi.

E direttori di giornali.

Giornali che nessuno legge più.

Giornali che nessuno ha mai letto.

Che esistono solo per la rassegna stampa dei Tg.

Che sono come i libri finti delle scenografie: scatole vuote.

Parleremo di contagi. Parleremo di movida. Non parleremo di fabbriche.

Discuteremo di vaccini per ore ed ore fino a notte, ripetendo cose che sono già state dette un milione di volte, e lo faremo nel modo più ansiogeno possibile.

Vi metteremo paura di vaccinarvi.

Vi metteremo paura di non vaccinarvi.

E se il Covid non vi spaventa abbastanza, approfittando dell’argomento vaccini parleremo anche di tetano, ebola, peste e vaiolo.

Perché per noi la paura è l’anima del commercio.

E adesso, pubblicità.