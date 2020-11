di Iuri Lombardi

Iuri Lombardi, Dizionario delle notti, Arcipelago Itaca, 2020, pp. 92, € 13,00

«Quante declinazioni può avere l’eros in poesia? E se fosse solo una chiave di volta per significati più profondi, per meditazioni dal raggio molto più esteso? È da questa seconda domanda che partirei per una disamina di questo bellissimo libro di Iuri Lombardi. Non sono pochi i testi erotici di questo libro. O almeno, testi che tra le altre mille voci di spesa, annoverano un passaggio su un amore fugace, un incontro nascosto, un amplesso mimato. Tutto ciò condurrebbe a pensare che si tratti di un vitalismo, magari esasperato, ma, tutto sommato, fine a se stesso. E invece abbracci, baci, sesso, non hanno niente di vitale. Cadono tutti sotto l’ombra asfittica del postumo, del dopo. È infatti questo il filo conduttore di questo libro. Un “dizionario”, una sorta di inventario matematico e commerciale delle occasioni di vita più aride e in – quietanti che si possano immaginare. L’autore le registra senza pietà per se stesso, per fornire un quadro veritativo al lettore». [Dalla prefazione di Stelvio Di Spigno].

***

L’abbiamo fatto mille volte contro

il muro, in piedi, felici ondeggiando:

è una questione di equilibrio il tenersi

in allerta tra i fusti degli alberi bui

– mi davo a te come un bimbo alla fiaba?

Dimmi adesso a cosa pensi? Luccica

una scia nell’incurvatura della notte;

forse è solo la cometa annunciatrice:

il redentore diserta il suo arrivo.

***

Albeggio a intermittenza al balcone

la controra recide gli spauracchi,

copre i corpi abbandonati dalla morte;

la sfida sta nell’incedere muto

di un passo di troppo sulla rupe

il sonno è miele nel nido della via

le case serrate sul nulla:

come Dio non ti sento da tempo.

***

È stato presentarmi i tuoi occhi

che mi ha fornito un dolore lieve;

mi domando mille volte cosa:

cosa me ne faccio di questo amore?

Naufrago come tanti su questa

zattera rapida sul plenilunio

in attesa di uno sbarco qualunque.

Quando nascesti piansi di gioia-

non ti conoscevo allora ma già ti

facevo amico e commensale al tavolo

della nostra casa; la famiglia

non è un noi sigillato da un consenso,

ma questo dolore che mi è consegnato.

***

Non so più come ci misuriamo

se a brani lungo il gomito del fiume,

contro lo stipite cigolante

della controra che muove l’alfiere

sulla piazza a cui per un istante

il chiaro toglie quell’orto di ombre.

Il cielo mostra, sbavando a neon,

alla terra l’effimero letto

di squarci obliterati nella polaroid.

Un gemito di vento apre brecce

nei cortili empi di canti pellegrini.

Forse è solo una pausa:la vita

non è capace di scrivere in versi.