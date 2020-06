Stercocrazia

di Alessandra Daniele

È particolarmente difficile scrivere di politica italiana in questi giorni.

Perché fa veramente schifo al cazzo.

Persino più del solito.

È tutta una cacarella di correnti contrapposte, con due soli punti fermi.

Matteo Renzi è fermamente deciso a far perdere le elezioni regionali al PD. Uno scossone che farebbe traballare il governo, rendendo più importante il suo sostegno condizionato. Per Renzi la vendetta è un piatto che si serve quando serve.

Matteo Salvini è fermamente deciso a mangiare tutto quello che gli passa davanti. Salumi, mozzarelle, polpette, ciliegie, bulloni, scarafaggi.

L’unica cosa che non ha ancora tentato di inghiottire sono i cellulari che gli porgono per i selfie, perché quelli sono la sua Sindone: ci lascia impressa la sua immagine di sudore e sugna che gli archeologi del futuro considereranno un falso, perché di tratti evidentemente non umani.

Scrivere di politica italiana in questi giorni è come fare l’autopsia d’un cadavere frollato in una fogna. In mezzo ai topi.

La Destra sfruttta il Covid-19 per istigare all’odio razziale.

I candidati alle elezioni regionali sono una secchiata di riciclati.

Gli Stati Confusionali di Conte non sono serviti a un cazzo.

Ma è davvero questa la politica? No.

La politica, quella vera, è per le strade. Nelle piazze. Davanti alle fabbriche.

La politica, quella vera, non sono le ripicche di Renzi, la bulimia di Salvini, l’inesistenza di Conte. Non è questo teatrino degli orrori.

La politica, quella vera, siamo noi.