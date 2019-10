Il Continuum di Omnibus

di Alessandra Daniele

“Stiamo per subire un altro genocidio” dice la combattente curda, in collegamento con La7. Il conduttore di Omnibus l’interrompe: “Dobbiamo mandare la pubblicità”.

È successo davvero.

La denuncia d’un imminente genocidio non cambia niente. Deve aspettare. La priorità è la merce.

Automobili, frullini, merendine, materassi.

“Chi dice che le vacanze finiscono a settembre?”

Chi deve tornare a lavorare.

“Con soli 240€ potrai acquistare Evolatex”.

Il materasso eugenetico.

“Non seguire, fatti seguire”.

Da uno bravo.

Skyline scintillanti, chirurghi olografici, sorrisi perfetti.

È il Continuum di Gernsback dell’hard sci-fi anni ’30, di cui parla William Gibson nel suo racconto omonimo.

Il futuro fittizio ancora adoperato per piazzarci tutte quelle variopinte stronzate, col riso e senza lattosio, che ci tengono buoni nelle nostre gabbiette.

Giocattoli per bambini decrepiti ma incapaci di crescere, bambini vampiri.

Vittime e complici d’un modello socio-economico che non ammette eccezioni. Non ammette eresie, come quella curda.

Un modello basato sul genocidio.

La priorità è la merce.

Sono stata nel ventre della Bestia. Ci siamo stati tutti. Supermarket, Superstore, Shopping center, Centro commerciale di gravità permanente: ha centinaia di nomi, e miliardi di fauci, fisiche e virtuali.

Ha miliardi di occhi, che ci guardano dagli schermi che teniamo in mano.

Ci ha ingabbiato in un timeloop, come criceti nella ruota, con uno scintillante futuro irraggiungibile appeso davanti al naso. E una pistola alla testa.

Stiamo per subire un altro genocidio.

Ma prima, pubblicità.