Matteo secondo

Tre apocrifi biblici

di Alessandra Daniele

Plebiscito

E Ponzio Pilato chiese alla folla

– Volete Matteo, o Matteo?

E la folla rispose

– Eh?

Ponzio Pilato inclinò la testa a sinistra – Volete Matteo… – inclinò la testa a destra – …o Matteo?

E la folla rispose

– Ah…

Poi in coro aggiunse

– Matteo!

Ponzio Pilato sospirò.

– Quale Matteo?

– Il cazzaro!

– Quale cazzaro?

La folla si divise, e cominciò a rumoreggiare.

Ponzio Pilato fece cenno al comandante della guarnigione d’avvicinarsi, e gli parlò brevemente. Poi poi si rivolse alla piazza.

– Ho trovato la soluzione ideale – annunciò – Invece di farvi scegliere, farò crocifiggere voi.

La guarnigione circondò la piazza, bloccandone tutte le uscite.

Cena di lavoro

E Gesù disse agli apostoli

– In verità, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà.

E Giuda rispose

– In verità, sei tu che ci hai tradito. Perché hai moltiplicato pani e pesci gratis per tutta quella gentaglia, e a noi invece fai pagare il conto della cena?

– Prima gli apostoli! – Disse Matteo. E aggiunse – E perché ti sei messo a camminare sulle acque? Per ripescare qualche naufrago straniero?

– Basta invasione! – Gli fece eco Giuda.

– Ma vi siete messi d’accordo? – Chiese il secondo dei due Mattei.

Giuda scosse la testa con aria indignata.

– Ma no, esponiamo le nostre idee, e chi ci sta, ci sta.

– Io ci sto! – Disse il secondo Matteo.

– Non è così facile. Noi siamo per il taglio degli apostoli – rispose l’altro, ed estrasse un coltello.

Il secondo fece lo stesso.

– Ne resterà solo uno!

Giuda si strinse nelle spalle.

– Uno qualsiasi.

Gesù scolò il suo calice d’amaro. Si alzò, e chiese il conto

– Pago io per tutti.

Climate change

E Dio disse a Noè

– L’umanità funziona male, ho deciso di riavviarla.

E Noè rispose

– Eh?

– La spengo, e la riaccendo. Manderò un diluvio dal quale potrete salvarvi solo tu e la tua famiglia. Avete il compito di costruire un’arca, sulla quale imbarcare una coppia di ciascuna specie animale.

– Anche gli insetti? – Chiese Noè.

– Soprattutto gli insetti – rispose Dio – sono il mio capolavoro.

– Sarà un viaggio molto lungo – commentò Noè.

Dopo 40 giorni e 40 notti, la pioggia cessò, le acque cominciarono a ritirarsi, e Noè finalmente avvistò terra. Giunto a poca distanza dalla riva, vide un tizio sul bagnasciuga che gli faceva grandi segni con le braccia.

– Qualcun altro s’è salvato! Chi è quell’uomo? – Sì chiese Noè.

Con delle corde, il tizio issò un enorme cartello su cui era scritto a caratteri cubitali “Non sbarcate – Porti chiusi”.

– Ah – disse Noè – Non è un uomo, è Matteo.