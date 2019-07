Fantasie che mordono. Carmillafest 2019

di Redazione

L’immaginario d’opposizione, che quotidianamente si manifesta su questa webzine, il 19 e il 20 ottobre prossimo attraverserà la porta interdimesionale e prenderà corpo a Bologna in una due giorni di dibattiti, musica, proiezioni e gastronomia popolare, ospitata dal Vag61 – Spazio libero autogestito (via Paolo Fabbri 110).

Possiamo riassumere il focus di questa iniziativa con una citazione tratta dal libro Immaginari alterati al quale hanno partecipato alcuni redattori di “Carmilla”: «L’immaginario è un dispositivo di gestione del potere e parimenti di esercizio dell’opposizione. Vampiri, fantasmi e zombie non costituiscono mere maschere di un escapismo pilotato, ma sono metafore potenti incorporate in teorie critiche e in pratiche antagoniste.»

Pubblicheremo il programma completo a settembre, ma possiamo già anticipare la presenza di Valerio Evangelisti che presenterà insieme ad Alberto Sebastiani (Università di Bologna) la raccolta critica in tre volumi del ciclo di Eymerich. Saranno inoltre dibattuti con i rispettivi autori le seguenti opere di recente pubblicazione:

– Immaginari alterati. Politico, fantastico e filosofia critica come territori dell’immaginario di Luca Cangianti, Alessandra Daniele, Sandro Moiso, Franco Pezzini, Gioacchino Toni (Mimesis, 2018);

– La guerra che viene. Crisi, nazionalismi, guerra e mutazioni dell’immaginario politico

di Sandro Moiso (Mimesis, 2019);

– L’Alfasuin di Giovanni Iozzoli (Sensibili alle Foglie, 2018);

– Il vampiro, il mostro, il folle. Tre incontri con l’Altro in Herzog, Lynch, Tarkovskij di Paolo Lago (Clinamen, 2019);

– Il Conte Incubo. Tutto Dracula di Franco Pezzini (Odoya, 2019);

– I morti siete voi di Luca Cangianti (Diarkos, 2019);

– El Diablo di Mauro Baldrati (Fanucci, 2018);

– Guida ai narratori italiani del fantastico. Scrittori di fantascienza, fantasy e horror made in Italy di Walter Catalano, Gian Filippo Pizzo, Andrea Vaccaro (Odoya, 2018);

– Guida alla letteratura noir di Walter Catalano (Odoya, 2018).

Il Gruppo di Studio Antongiulio Penequo curerà un approfondimento narrativo-filosofico sul viaggio rivoluzionario dell’eroe, mentre saranno presenti due postazioni di diffusione libraria a cura della casa editrice Odoya e della libreria Modo Infoshop. Insomma, cari lettori e care lettrici, segnatevi la data!