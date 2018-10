Giallo e Noir a Ravenna

Parte oggi l’atteso festival del giallo e del noir italiani “Giallo Luna Nero Notte”, che da sedici anni si tiene a Ravenna. Quest’anno, oltre a incontri con gli autori Nadia Fusini, Alessandro Fabrizi, Francesca Bertuzzi, Mauro Baldrati, Alberto Cassani, Roberto de Luca, Riccardo Lantini, Fabio Mongardi, Danilo Arona (che presenterà insieme a Edoardo Rosati, la nuova collana Medical Noir dell’editore Ink), Hans Tuzzi, Luca Poldemengo, Franco Forte, Giancarlo de Cataldo, si terrà un convegno sul romanzo Frankenstein, apparso per la prima volta in forma anonima duecento anni fa, in occasione della pubblicazione della versione originale dall’editore Neri Pozza.

Inoltre si segnala la mostra dedicata a Franco Brambilla, uno dei principali illustratori di fantascienza italiani e creatore delle copertine di Urania. La mostra resterà aperta fino all’11 novembre alla biblioteca Classense, sala Muratori, in Via Baccarini 3.

La rassegna è organizzata dall’associazione culturale Pa.gi.ne, con la direzione artistica di Nevio Galeati.

Qui approfondimenti e dettagli.

Cliccare sull’immagine del programma per ingrandirla.