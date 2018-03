Territori resistenti a Bologna dal 23 al 25 marzo

Dal 23 al 25 marzo si svolgerà presso il centro sociale VAG61 di Bologna “Una montagna di libri nei territori che resistono”, edizione felsinea del tradizionale appuntamento culturale e politico valsusino.

Tre giorni di presentazioni di libri, proiezione di documentari, dibattiti, musica e cibo, che avranno come filo conduttore le lotte territoriali contro le devastazioni prodotte (o minacciate) dalla costruzione di grandi opere.

Tre giorni per parlare di comunità solidali, resistenza e difesa legale, Grands Projets e combustibili fossili.

Si partirà dalla Z.A.D. di Notre Dame des Landes, proseguendo per la Val di Susa per poi discendere attraverso le dorsali sismiche del centro Italia fino a Melendugno (LE), lungo i tracciati dei progetti della Rete Adriatica Snam e della Trans Adriatic Pipeline.

Un viaggio intrapreso senza tralasciare i territori virtuali dell’immaginario e dell’informazione, percorso assieme a movimenti, collettivi, documentaristi, redattori di riviste e scrittori solidali, fra i quali vecchi amici delle lotte come Valerio Evangelisti e Serge Quadruppani.

Carmilla on line partecipa festeggiando i suoi 15 anni sul web in un duetto con Zeroincondotta, storica testata del movimento bolognese.

Ecco il programma:

Movimento NoTav, Carmilla Online, Vag61 e Ass. Bianca Guidetti Serra presentano:

“Una montagna di libri nei territori che resistono”,

23-24-25 marzo 2018 al Vag61 – via Paolo Fabbri 110, Bologna

VENERDI 23 MARZO

Dalle h.20.00 (*):

– Saluti di apertura della tre giorni

– Cena sociale e proiezione del video “Notre Dame des Landes, Zone a Défendre. Appunti di viaggio”. Incontro con gli autori.

– Presentazione del libro del Collettivo “Mauvaise Troupe”, “Contrade. Storie di Zad e di No Tav”, con Daniele Pepino e Sandro Moiso.

– Presentazione del libro “La Colère et la Joie. Le Monde des Grands Projets et ses ennemis”, di e con Serge Quadruppani.

h. 23.00: “Dérives Urbaines” in concerto – rap da Lille (Francia)

(*) L’orario di inizio è stato posticipato rispetto a quello originario in modo da permettere la partecipazione di organizzatori, relatori e avventori alla manifestazione #GlobalActionForAfrin.

SABATO 24 MARZO

Dalle h.15.00:

– Presentazione di “Noi no forzati fossili” di Trancemedia.eu. Incontro con gli autori, con i collettivi Alta Pressione (Bologna), Altrementi (Sulmona) e con il movimento No Tap (Salento).

– Presentazione del libro “Tanto non la fanno. Racconti No Tap” . Incontro con l’autrice Serena Fiorentino.

– Presentazione di “Malamente, rivista di lotta e di critica del territorio“. Incontro con i redattori.

h.17.00: Presentazione di “Stop al panico. Difesa Legale. Note per una maggiore consapevolezza“, con l’Associazione di Mutuo Soccorso per il diritto di espressione e l’Associazione Bianca Guidetti Serra.

h.18.00: “Dieci anni di Zic.it, quindici anni di Carmilla Online“. Conversazione su informazione e produzioni culturali autogestite e indipendenti. Con Valerio Evangelisti e Valerio Monteventi.

h.20.00: Cena sociale.

h. 22.00: “Les Touches Louches” in concerto – popular swing da Bologna.

DOMENICA 25 MARZO

h.10.30: Tavola rotonda sulla devastazione dei territori e movimenti di lotta.