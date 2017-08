Casa Italia

di Alessandra Daniele

– L’Italia è un paese ad altissimo rischio sismico – la conduttrice indica la cartina sul megaschermo – Ormai abbiamo praticamente un terremoto l’anno.

Il suo ospite annuisce.

– Ed è per questo che noi abbiamo trovato il modo di risolvere alla radice il problema dell’abusivismo edilizio.

– Come?

– Abolendo il piano regolatore. Ognuno sarà libero di costruire cosa vuole, dove vuole, e come vuole. Sarà il terremoto annuale a selezionare gli edifici che devono sopravvivere, quelli più adatti all’ambiente. Noi siamo per il darwinismo edilizio.

– Ma… le vittime? – Obietta la conduttrice.

– Dio riconoscerà i suoi, come dice Papa Francesco.

– Papa Francesco?

– Mi pare. Comunque noi siamo contrari alle ingerenze della Chiesa, se non ci danno ragione.

– Ma questa deregulation edilizia non produrrà uno scempio del territorio? Che ne sarà dei monumenti, dei siti d’interesse archeologico, storico, artistico?

– Sono sopravvalutati. Non sono ciò che davvero attira i turisti in Italia.

– E cos’è?

– La cucina. Per questo abbiamo intenzione di riconvertire in ristoranti tutti i monumenti danneggiati da terremoti, frane, e alluvioni.

La conduttrice indica di nuovo la cartina.

– Il territorio italiano in effetti è anche minacciato dal dissesto idrogeologico.

– In realtà non c’è da preoccuparsene. Grazie al riscaldamento globale e al conseguente scioglimento dei ghiacciai, entro questo secolo la maggior parte delle zone a rischio idrogeologico saranno sommerse, e diventeranno fondali marini. L’effetto serra, che molti catastrofisti considerano un problema, sarà invece una soluzione. L’Italia diventerà un arcipelago – sorride – le Bahamas d’Europa.

– Ma questo non rischierà d’aumentare l’afflusso di migranti provenienti dall’Africa?

L’ospite scuote la testa.

– A quel punto, sempre grazie al riscaldamento globale, in Africa non ci sarà più nessun sopravvissuto.

– Nessun sopravvissuto?…

– Noi siamo per il darwinismo climatico.