Cosa è successo davvero nella prima resistenza a Trump?

di Jeremy Brecher

Mentre ci confrontiamo su come vivere e infine porre fine all’incubo del secondo regime di Trump, possiamo trarre molto dall’esame dei miti e delle realtà della resistenza al primo regime di Trump.

Durante la prima presidenza Trump c’è stata un’esplosione di resistenza al suo governo che è stata unica nella storia degli Stati Uniti per la gamma di questioni affrontate, per i diversi gruppi di elettori coinvolti e per le molteplici forme di azione portate avanti. Per certi versi assomiglia ai movimenti di resistenza ai dittatori dell’Europa orientale e dell’America Latina, che incoraggiavano i cittadini a impegnarsi in ogni tipo di azione a loro disposizione. Si trattava, per riprendere un termine dei movimenti democratici dell’Europa orientale degli anni Ottanta, di una forma di “autodifesa sociale”. [1]

Poiché le condizioni prevalenti nel secondo regime di Trump differiscono in molti modi dal primo, la prima resistenza di Trump non è qualcosa da imitare oggi. Ma può fornirci lezioni, sia positive sia negative. E può fornire l’ispirazione che l’autodifesa sociale può smussare e alla fine superare i juggernaut trumpiani.

Ci sono tre miti che circolano sulla resistenza al primo regime di Trump che sono al tempo stesso falsi e profondamente smobilitanti.

Mito 1: le dimostrazioni, le marce e le altre grandi mobilitazioni nazionali hanno distolto l’attenzione dall’organizzazione locale. In realtà, grandi mobilitazioni nazionali come la Marcia delle donne, le manifestazioni studentesche per il controllo delle armi e Black Lives Matter hanno visto un’interazione sinergica tra raduni di milioni di persone e la formazione di decine di migliaia di organizzazioni locali.

Mito 2: I movimenti di resistenza non sono riusciti a esercitare il potere. In realtà, hanno esercitato un potere enorme, anche se spesso disperso, attraverso l’espansione della partecipazione alla politica elettorale, la definizione delle politiche di Trump e le azioni dirette come le assenze per malattia dei lavoratori pubblici e la minaccia di sciopero generale che ha fermato gli sforzi di Trump di chiudere il governo federale.

Mito 3: I movimenti di resistenza hanno fallito o sono stati inefficaci nel contrastare Trump e porre fine al suo dominio. In realtà, hanno avuto un grande impatto, per esempio preservando l’Obamacare e limitando l’espulsione degli immigrati; contenendo e infine detronizzando Trump e il trumpismo nelle elezioni del 2018 e del 2020; e ponendo le basi per bloccare il tentativo di colpo di Stato di Trump dopo la sconfitta elettorale del 2020.

La prima resistenza di Trump aveva delle vere e proprie debolezze da cui dobbiamo imparare. Sebbene abbia mostrato una grande cooperazione tra diversi movimenti e circoli, non è stata in grado di formare un’opposizione visibile e unificata che potesse presentare un’alternativa comune al trumpismo. È ovvio che all’inizio è emersa soprattutto come risposta spontanea a ciò che le persone sentivano e alle condizioni che dovevano affrontare; ma non si è sviluppata da una serie di rivolte spasmodiche a un’opposizione visibile e continua. Ed è rimasto principalmente un’espressione di indignazione più che un movimento basato su una previsione strategica riguardo a possibilità future, come l’imminente tentativo di colpo di Stato di Trump.

Dal giorno in cui Donald Trump è stato eletto presidente, milioni di persone hanno iniziato a opporsi alla sua agenda. Nelle città statunitensi ci sono state manifestazioni contro Trump; ci sono stati capi della polizia, sindaci e governatori che hanno dichiarato che non avrebbero attuato il suo attacco contro gli immigrati; migliaia di persone si sono rese disponibili per proteggere e aiutare gli immigrati minacciati, le minoranze religiose e le donne; e i gli informatici hanno promesso che non avrebbero realizzato banche dati per facilitare la discriminazione e la deportazione. Le discussioni su come resistere al regime di Trump sono scoppiate a tavola, nelle e-mail tra amici, sui social media e nelle riunioni della comunità. La resistenza ha coinvolto ogni livello della società, dalla base fino ai governatori e ai giudici.

Queste azioni e le altre che sono seguite potrebbero rappresentare la più grande manifestazione di resistenza civile nella storia degli Stati Uniti. Hanno preso di mira quasi tutti gli aspetti del devastante programma totale di Trump, riuscendo a bloccarne diversi aspetti. Nei primi anni della precedente presidenza Trump, milioni di persone si sono impegnate in varie forme di protesta, tra cui la Marcia delle Donne, la Marcia per la Scienza, la Marcia per il Clima del Popolo, Black Lives Matter, la Lotta per i Quindici, la Marcia per le Nostre Vite, le marce per i diritti degli immigrati del Primo Maggio, #MeToo, le ribellioni degli insegnanti dei Red States (gli stati tradizionalmente a maggioranza repubblicana), i lavoratori che si sono dati malati per protestare contro la chiusura dei servizi pubblici, definita shutdown, e altro ancora. Hanno costituito un intervento popolare di massa nell’arena politica.

Dal giorno successivo all’insediamento di Trump, un gruppo di interesse pubblico guidato da scienziati sociali chiamato Crowd Counting Consortium ha iniziato a raccogliere dati sulle proteste. Il gruppo ha stimato che nel 2017 ci sono stati tra i 6 e i 9 milioni di manifestanti e che quasi il 90% protestava contro Trump o il suo programma. Le più grandi manifestazioni durate un singolo giorno nel primo anno della presidenza Trump, con decine di migliaia di partecipanti ciascuna, hanno incluso le proteste negli aeroporti contro il divieto di immigrazione proposto da Trump; la Giornata senza immigrati; la Giornata senza donne; la Marcia per la scienza; la Marcia per la verità; le marce dell’orgoglio LGBTQ; le proteste e i raduni a sostegno dell’Affordable Care Act; i raduni per opporsi alla violenza dei suprematisti bianchi; e le proteste contro la legge fiscale repubblicana. I primi mesi del 2018 hanno visto tre mobilitazioni con oltre un milione di partecipanti ciascuna: la seconda Marcia delle donne, la manifestazione nazionale degli studenti e la Marcia per le nostre vite. Tra i 2,5 e i 4 milioni di persone hanno partecipato a più di 6.000 proteste solo nel marzo 2018.

C’è stato un diffuso riconoscimento di comunanza tra le diverse preoccupazioni che hanno animato la Resistenza. Nel periodo precedente l’insediamento di Trump, importanti gruppi ambientalisti, sindacali, per i diritti civili, progressisti, femminili, gay e di altro tipo hanno dato vita a una Campagna di Resistenza Unita basata su un impegno di solidarietà e resistenza contro Trump: “Ci impegniamo a stare insieme a sostegno della giustizia razziale, sociale, ambientale ed economica per tutti, e contro l’islamofobia, la xenofobia, il razzismo, l’omofobia, il sessismo e tutte quelle forze che vorrebbero distruggere una democrazia di, da e per tutto il popolo”. I firmatari si sono impegnati ad “agire insieme” in solidarietà, sia nelle “strade” sia nelle “sale del potere” o nelle “comunità ogni giorno”. Hanno concluso: “Quando vengono per uno, vengono per tutti noi”. Tra i firmatari figurano Communications Workers of America, Friends of the Earth, Greenpeace, Indigenous Environmental Network, MoveOn, NAACP, NARAL, National Domestic Workers Alliance, People’s Action, People for the American Way, Planned Parenthood Action Fund, Public Citizen, Sierra Club e decine di altri. [2]

Questa tendenza all’alleanza è persistita e le azioni su temi come il controllo delle armi, l’aborto e i diritti degli immigrati hanno ottenuto un ampio sostegno “trasversale”. Tale convergenza, tuttavia, non si è sviluppata in un’opposizione unificata al di fuori dell’accordo elettorale. Piuttosto, gli elementi della Resistenza a Trump erano piuttosto simili a “periodi di sciopero di massa”, come era stato descritto da Rosa Luxemburg, in cui le forme di lotta “corrono tutte insieme e si affiancano l’una all’altra, si intralciano a vicenda, si sovrappongono l’una all’altra; un mare di fenomeni in perpetuo movimento e cambiamento”.

La Resistenza ha contribuito a fermare molte delle iniziative di Trump, dall’eliminazione dell’Affordable Care Act al Muslim Ban, fino al blocco della costruzione del un muro al confine con il Messico. Forse il suo successo più importante è stato quello di impedire l’interruzione dei servizi pubblici da parte di Trump e di usare la minaccia di uno sciopero generale per mantenerli operativi. Quando il presidente Trump si è rifiutato di firmare qualsiasi legge di stanziamento che non finanziasse il muro al confine con il Messico, il risultato è stato il licenziamento senza stipendio di 400.000 lavoratori statali, la costrizione ad altri 400.000 lavoratori considerati “essenziali” a lavorare senza stipendio e la messa in cassa integrazione di oltre 500.000 lavoratori a contratto federale. È stata la più grande serrata nella storia degli Stati Uniti. L’interruzione è proseguita per 35 giorni.

Trump e il Congresso repubblicano sono stati costretti a ripristinare il funzionamento dei servizi quando gli ispettori della TSA hanno smesso di presentarsi al lavoro, i controllori del traffico aereo si sono dati per malati chiudendo i principali aeroporti degli Stati Uniti e gli oppositori dello shutdown si sono mobilitati occupando aeroporti e uffici del Congresso. Quando i ritardi dei voli sono dilagati in tutto il paese, il Presidente Trump ha inaspettatamente fatto marcia indietro e ha accettato una risoluzione del Congresso per finanziare i servizi pubblici per tre settimane, e senza il suo muro di confine.

Quando Trump, tre settimane dopo, ha minacciato un ulteriore shutdown, Sara Nelson, la presidente del sindacato degli assistenti di volo, ha annunciato che i suoi membri avrebbero manifestato il 16 febbraio nei principali aeroporti del Paese. Lei sperava che si sarebbe manifestata solidarietà tra i lavoratori di tutte le compagnie aeree e i cittadini. Gli assistenti di volo hanno diffuso la notizia di un nuovo sito web chiamato “generalstrike2019.org”. Il titolo recitava: “Immaginate il potere dei lavoratori che si uniscono per chiedere che il nostro Governo lavori per noi”. Il sito invitava tutti gli statunitensi a “unirsi a noi nella protesta negli aeroporti della nostra nazione per dimostrare ciò che i lavoratori uniti possono ottenere”. All’ultimo minuto, Trump ha fatto marcia indietro e ha permesso che i servizi continuassero.

La resistenza ha contribuito a smascherare l’illegalità, la corruzione e le intenzioni antidemocratiche di Trump e dei suoi alleati. Ha contribuito a mostrare l’ampiezza, la forza e la convinzione di coloro che si oppongono al regime di Trump, ma non ha potuto impedire l’aggressione militare, l’accelerazione della distruzione del clima, il diffondersi del terrore tra gli immigrati, l’erosione dei diritti dei lavoratori e l’intensificazione dell’ingiustizia nei confronti delle donne, delle persone di colore e di altri gruppi svantaggiati e vulnerabili. Ha rallentato, ma non fermato o invertito, l’erosione del diritto di voto e di altri principi democratici fondamentali.

Nella prima era Trump, si era sviluppata una frequente sinergia tra l’azione diretta e l’azione politica. Le persone che lavorano all’interno e all’esterno del sistema hanno spesso lavorato insieme. Le stesse persone potevano votare un giorno e partecipare a un sit-in il giorno successivo. Con l’avvicinarsi delle elezioni congressuali del 2018, gran parte dell’energia della Resistenza di Trump è confluita nelle campagne elettorali. Questa mobilitazione ha avuto un ruolo significativo nell’elezione di una maggioranza democratica alla Camera dei Rappresentanti e nella fine del monopartitismo. Ha inoltre contribuito all’elezione di una nuova generazione di rappresentanti democratici, soprattutto donne e persone di colore, che considerano la mobilitazione popolare al di fuori dell’arena politica convenzionale come essenziale per contrastare l’agenda di Trump e stabilirne una alternativa.

Secondo un articolo del Guardian, “il singolo elemento più importante nelle elezioni di midterm potrebbe essere stato la resistenza di base a Trump”. Il giornale ha riportato che ci sono state “più proteste negli ultimi due anni che in qualsiasi altro periodo comparabile della storia degli Stati Uniti”. La vittoria dei Democratici è dovuta a “livelli straordinari e storici di impegno dei volontari, per i quali la resistenza può prendersi gran parte del merito”. I milioni di persone che avevano marciato in segno di protesta avevano utilizzato sistemi di comunicazione normalmente in uso nei sistemi commerciali per diffondere notizie e attivare sottoscrizioni ed erano ricorsi alla propaganda porta a porta in modo massiccio, generando un’affluenza alle urne da record.

I gruppi di resistenza locali avevano formato una rete strategica di comunicazione e creato migliaia di quartieri generali per l’appoggio ai candidati nelle case e negli uffici, in quella che potrebbe essere stata la più grande operazione di sensibilizzazione al voto nella storia degli Stati Uniti.

Lo slancio della resistenza a Trump è riuscito alla fine a batterlo nelle elezioni presidenziali del 2020 e a sconfiggere il suo tentativo di colpo di Stato del gennaio 2021.

Naturalmente, le condizioni odierne sono per molti aspetti diverse da quelle del primo regime di Trump.

La policrisi globale si è aggravata, mostrando un conflitto sfrenato tra grandi potenze, guerre proliferanti, nazionalismo economico e guerre commerciali, ulteriore sventramento delle istituzioni democratiche, para-fascismo galoppante e catastrofe climatica in aumento.

È stato ampiamente notato che questa volta Trump è meglio preparato ad affrontare le realtà della politica.

Il trumpismo si è evoluto da un generico programma di destra e da un insieme di cavalli di battaglia personali verso un programma pienamente para-fascista.

Ora c’è un movimento para-fascista impegnato, temprato e armato.

Trump ha stretto una partnership con Elon Musk e una cricca di miliardari della tecnologia, e ha sostenuto Musk nel prendere il controllo delle agenzie governative e della tecnologia governativa critica.

Trump e i trumpiani hanno una maggiore pretesa di legittimità perché sono stati legalmente eletti, anche se solo da una minoranza dell’elettorato.

C’è stato un generale spostamento a destra degli atteggiamenti popolari, con una maggiore simpatia per molti dei temi di Trump, in particolare per i sentimenti anti-immigrati e anti-donne.

Trump sta conducendo un attacco molto più radicale contro tutti gli ostacoli all’autocrazia, compresi i repubblicani e il Congresso.

Lo stato di salute mentale e fisica di Trump rende meno probabile un mandato completo.

Trump appare ancora meno sano di mente e più fuori dal mondo (letteralmente: ”Trump appears even less sane and more out of touch”).

Trump si è circondato di un gruppo di complici ancora più weird.

I media sono più concentrati e più dominati dai sostenitori del MAGA.

Molti dei primi resoconti suggeriscono che coloro che si oppongono a Trump, per quanto possano essere indignati, sono anche scoraggiati riguardo alle prospettive di azione per contrastarlo o rimuoverlo.



1. Per un resoconto più strutturato della Redistenza a Trump, si consulti Jeremy Brecher, Strike! 50th Anniversary Edition (Oakland, PM Press, 2020) Chapter 12,

2. United Resistance Campaign, “Unstoppable Together,” United Resistance Campaign, January 2017.

Traduzione di Domenico Gallo

L’articolo originale What Really Happened in the First Trump Resistance? è tratto da Strike! Jeremy Brecher’s Corner

Jeremy Brecher, attivista politico e sindacale, storico del movimento operaio, è l’autore del più importante contributo dedicato alle rivolte di massa negli Stati Uniti, tradotto in italiano come Sciopero!. La prima edizione è stata curata dall’editore la salamandra e la seconda da DeriveApprodi.

La foto ritrae manifestanti al Day Without a Woman di San Francisco ed è tratta dal sito Strike! Jeremy’s Brecher’s Corner. Photo credit: Pax Ahimsa Gethen, Wikimedia Commons, CC by-SA 4.0.