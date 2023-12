David Maria Turoldo: Il Grande Male (parte terza)

di Francisco Soriano

Sempre sul ciglio dei due abissi / tu devi camminare e non sapere / quale

seduzione, / se del Nulla o del Tutto, / ti abbatterà…: è questo l’esergo, Ultima

lapide, alla silloge Il Grande Male, che ci getta in un dilemma quasi

inestricabile e precipita il cuore del mondo nella seduzione di un interrogativo

inevitabile. David Maria Turoldo incide versi su pietre invincibili, dissemina

dubbi e consapevolezze senza temere che si rimanga fedeli a un’idea sacra di

esseri umani, donne e uomini sospesi sull’abisso del nulla, del perché, del

nonostante tutto, del forse e del giammai.

Il Nulla o il Tutto, comunque, ti abbatterà: incenerisce, destabilizza, incanta al

tempo stesso il lettore, che ricerca in queste parole un cammino che appare

sempre in bilico, forse in equilibrio sul filo sottile di un lungo vagare senza mèta

ma con la visione-prospettiva di una consapevole ricerca. Il dunque è per il

poeta la scansione di uno status, condizione che universalmente attraversa ogni

essere umano. Il poeta definisce, leopardianamente, la misura del dolore: Non un

frammento di cristallo a riflettere / nel pauroso buco nero dell’universo / una

scintilla di luce: / non più che una lacrima / di tua luce / in questa tenebrosa

Notte.

Nulla può essere tralasciato, abiurando alla ragione, o sacrificato al non-senso,

anche nella possente consapevolezza della sua fede in Dio: Non contro te, o

Ragione, ma oltre / ho teso il cuore: / così – lavati i sensi – / con volontà più

calma / varcherò la Notte! Varcheremo la notte, forse, dopo aver teso il cuore

oltre il visibile, il deducibile, il raziocinante, oltre il limite di ciò che ci viene

concesso dal vuoto e dall’inestricabile, imperitura ricerca dell’arcano. Il lume

che arde silenzioso e quasi invisibile nel cuore, tuttavia, non può che infittire la

Notte. L’approdo è incerto, negato è di sapere / come avverrà. Pertanto, è

l’ardimentosa impresa, / anima mia, che di notte in notte / come un cristo

solitario intraprendi / e t’incammini lungo / una via ove né madre né cireneo /

alcuno ti soccorre, / ed è tanto se, caduto, / l’abisso non ti involi. Ogni essere

umano è una monade di sofferenza: ancora sospesi e in fragile equilibrio sul

borro della propria anima nella buia sostanza del viatico; il tutto rischia di

infrangersi ed essere avvolto dal vuoto e il suo labirinto. Che cos’altro può

essere il vuoto, se non un labirinto senza pareti, un vagare senza fili che ci

possano condurre in un disperato ritorno?

Ecco il lume che rende, tuttavia, la stessa oscurità abitabile, e fa della Notte la

casa / sonante di gemiti. E poi il dubbio nelle attese estenuanti: Mio lume: /

desiderio di cosa? / Ricerca che mi consuma… Non si arresta il via vai di

uomini soli, di un’alba sul mondo, ancora una, altra luce, un giorno mai vissuto

da nessuno, ancora qualcuno è nato: con occhi e mani, e sorride. Nessuno in

fondo sa dove dirigersi, nel frastuono dei giorni normali sempre diversi, appena

la notte si avvera e il cielo s’imbrunisce. Infatti tutto deve ancora avvenire nella

pienezza, storia è profezia sempre imperfetta. Ma dove risiede il cono d’ombra,

il piano inclinato, il canto del gallo: Guerra è appena il Male in superficie: il

grande Male è prima, il grande Male è l’«Amore-del-Nulla».

David Maria Turoldo diceva di sé di essere un uomo di poche letture: il libro che

più mi ispira è il volto umano. Quanto debba essere necessario scoprire la

profondità di questa affermazione, oggi, in un mondo sospeso fra nuove

dinamiche, assetti e identità, è chiaro e visibile. La violenza è la negazione

dell’altro, la sua disumanizzazione, la sua cancellazione, è il volto dello

straniero, il barbaro, il nemico. Così come lo si riscontra in Emmanuel Lévinas,

che Turoldo cita nella sua autobiografia. Inoltre egli segnala quanto nell’etica di

questo filosofo sia determinante il faccia a faccia con l’altro, e scopre che in

questa verità è nascosto il segreto supremo della vita, pur nella pessimistica

consapevolezza che il volto che abbiamo di fronte mai si riuscirà ad afferrare per

intero, riconducendolo a noi stessi. Quel volto che non può essere solo una

statistica di dati fisici, bensì la domanda che ci rivolge, che è al contempo una

richiesta di aiuto e una minaccia: è da questa condizione che nascono in

Turoldo l’ordine e l’obbligo. Per il poeta dunque non solo Lévinas, nella ricerca

del senso del male e della violenza che caratterizza l’approccio fra gli uomini

che non intendono riconoscersi se non, molto sovente, con il volto del nemico,

ma il sottolineare quanto Dostoevskij sosteneva, quando affermava che tutti

sono colpevoli per tutti, ma io più di tutti.

Nessuno scampo per il poeta che amava guardare dietro gli anfratti del cuore

umano, apparentemente dentro questa litania di racconti che sembrano narrati

in tanti romanzi e che invece sono sempre inediti e imprevedibili. È il Turoldo

cercatore, che ritrovava nei classici russi la comprensione di quanto, in un

mondo popolato da peccatori, questi ultimi fossero insieme innocenti. Ritrovava

in Dostoevskij la teoria del doppio pensiero, che considerava come una delle più

grandi intuizioni dell’anima umana. Il doppio che gli consentiva la

sperimentazione poetica di cui era artefice profondo, e soprattutto la ricerca del

vortice entro il quale gli esseri umani si dimenano in dubbi e resistenze, ragione

e fede, amore e odio. Dagli opposti e dalla reticenza, non solo come figure

retoriche all’interno dei testi, Turoldo traeva energia e plastica fantasia,

creatività.

Restano le parole a scandagliare gli spazi e gli spiriti abitati da altri spiriti a

volteggiare in un vuoto in cui l’ultima àncora di salvezza rimane la pietà

cristiana come il solo baluardo in cui sia possibile odiarsi e amarsi nella polvere

del mondo.