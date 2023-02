a cura di Giorgio Bona

Viviamo insensibili al paese che ci regge Le nostre voci non si sentono a pochi passi Ma basta una mezza conversazione Per evocare il montanaro del Cremlino. Le sue grasse dita sono gonfie come bachi, le sue parole scendono come un peso di cento chili. Ridono gli enormi baffi da scarafaggio, luccicano i suoi stivali, catturano lo sguardo. Intorno a lui una marmaglia di capetti dal collo sottile, mezzi uomini con cui si diverte notte e giorno. Uno fischia, l’altro miagola, un terza ghigna, solo lui tiene il timone e indica la rotta. Batte regole su regole, sembra un vero fabbro, le pianta a chi nell’inguine, a chi negli occhi, a chi dritto in fronte. Ogni esecuzione è per lui piacere, si lecca i baffi l’Osseta dal grande stomaco.

Sono i passi dell’ultima versione de Il montanaro del Cremlino che il poeta Osip Ėmil’evič Mandel’štam (1891-1938) scrisse su Stalin.

Così si rivolse il poeta, quando nel 1938, ormai minato nel corpo e nella mente, perduto in un labirinto di ossessioni, dialoghi immaginari che ripercorrono con passo leggero quella che è stata la sua poesia e la sua prosa, i versi di Dante e il ricordo del viaggio in Armenia, si avvicina alla morte in un campo di transito per la Siberia.

Di questo lungo viaggio verso la deportazione parla Varlam Šalamov ne I racconti della Kolyma, precisamente in un racconto che ha per titolo Pane. Šalamov, arrestato per attività controrivoluzionaria trockista, viene condannato a cinque anni di lavori forzati prolungati fino alla fine della guerra.

Venus Khoury-Ghata, scrittrice di origine libanese che vive in Francia, nel suo libro Gli ultimi giorni di Mandel’štam, racconta il poeta raggomitolato sotto una coperta in un campo di transito vicino a Vladivostock.

La pagnotta del mattino, la zuppa della sera. Il braccio del poeta ormai privo di forze alzato dal vicino per avere una razione di pane in più.

Il poeta non arriverà mai a Kolyma. Il suo cadavere gettato in una fossa comune, un corpo anonimo con altri corpi.

Kolyma prende il nome dal fiume omonimo che sfocia nel Mare Siberiano Orientale. Scriveva Michail Geller: Kolyma era un’industria sovietica che dava al paese oro, carbone, stagno e uranio, nutrendo la terra di cadaveri.