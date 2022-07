La Valle che resiste farà, ancora una volta, festa

Né la pandemia, né la guerra, né tanto meno le persecuzioni giudiziarie e le violenze poliziesche sono riuscite a piegare la forza e la resistenza del Movimento No Tav.

Passano i governi, l’ultimo si è appena spento nella più completa assenza di lacrime che non fossero di coccodrillo, mentre il prossimo è ancora tutto da definire, sia a destra che a sinistra, al centro come nelle capitali del comando finanziario e militare; ma il Movimento, con la sua forza e la sua voglia di far sentire la propria presenza e capacità di riflettere sul presente e organizzare il futuro, rimane una certezza.

Proprio per questa sua capacità, continua ad attrarre giovani e non, militanti e non, ambientalisti e non, antagonisti e non, con un’energia magnetica in grado di dar vita a un campo di ideali e sforzi comuni che tutti i “protagonisti” della battaglia elettorale in vista del 25 settembre, con i loro raffazzonati e ridicoli programmi, non possono far altro che invidiare.

Per questo motivo, Carmilla on line è orgogliosa di pubblicare il programma culturale della tre giorni valsusina di festa, musica e confronto politico-culturale che si svolgerà a Venaus dal 29 al 31 luglio 2022.

A sarà düra, a sarà fest!

VENERDÌ 29 LUGLIO

18.00-21.00 Giornata “Clima”

Arrivo ragazzi Friday/Climat Camp

Spot di 5 minuti circa durante la musica proposta da Max Casacci, con:

Andreas Malm (Ecologia umana Università di Lund, in Svezia)

Daniele Cat Berro

F4F Valsusa (Alice e Stefano)

Clima Valsusa

Andrea Archinà (Sindaco di Avigliana)

Emanuela Sarzotti (Comitato Acqua Pubblica)

F4F Torino

Angelo Tartaglia

Comitato Atomi Impazziti di Mazzè

Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti di Taranto

F4F Europe

Diodato (Taranto)

Kurdi

Vanessa Nakate – F4F Mondiale

A seguire:

Valsusa Filmfest (26 anni di presenza sul territorio)

Premio Bruno Carli a Sergio Berardo e ai Lou Dalfin

Consegnerà il premio Alberto Perino

SPAZIO AUTONOMO

15.00-16.00 – La Resistenza in cento canti, (Mimesis, 2022) – parole e musica con Alessio Lega.

!6.00 -17.00 – Iskra Coronelli – presentazione foto libri: Traces, Resistenza No Tav, Terra Indifesa

17.00-18.00 – Wolf Bukowski presentazione di Perché non si vedono più le stelle, (Eris edizione) – (presenta Valentina Cancelli)

SABATO 30 LUGLIO

10.00-12.00 Migrazioni

Francesco Piobbicchi, Mediterranean Hope, autore di Disegni dalla Frontiera (ed Claudiana)

Tavola Rotonda sul tema delle frontiere con:

Avernino Di Croce Sindaco di Venaus

Francesco Piobbichi Rosarno

Emilio Scalzo (A Testa Alta)

Piero Gorza Testimonianze dalla Frontiera Oulx

Luca Rondi, Altreconomia – Le Sporche Frontiere dell’Europa

Alberto Mossino Piam – la tratta delle donne africane

12.00-12.15 INTERVENTO COMMISSIONE TECNICA

12.15–13.00 Abbatti le barriere

Coordinano Daniele di Radio 32 e Alice Vigorito

Enrichetta Alimena: Lotta per l’inclusione. Il movimento delle persone con disabilità motorie negli anni Settanta in Italia

Valentina Perniciaro: Ognuno ride a modo suo. Storia di un bambino irriverente e sbilenco

SPAZIO AUTONOMO

10.00-11.00 Tavola rotonda con gli scrittori locali

Elisa Bevilacqua – No è Problema (ed. Impremix)

Pierangelo Chiolero – La scelta di un uomo (ed.Aipsa)

Nella Scoppapietra – Un solo filo (ed. Golem)

Marco Pent – L’abito della sposa (ed. Kubera)

11.00-12.00 – Emilio Quadrelli, Le condizioni dell’offensiva (ed Red Star Press) – (presenta Sandro Moiso)

14.00 Verso San Didero – Ha inizio la marcia annuale

Ore 18.00-18.40 interventi di

Andreas Malm (Ecologia umana Università di Lund, in Svezia)

Salvo Torre geografo università di Catania e fondatore di Ecologia Politica

Ore 18.40-19.00: Rylab laboratorio sperimentale di danza contemporanea, diretto da Eleonora Di Vita con la performance Sbarre

DOMENICA 31 LUGLIO

10.00-11.00 – Collettivo di Fabbrika Gkn – Insorgiamo- Diario collettivo di una lotta operaia (e non solo) – (ed. Alegre) – Sarà presente anche un operaio ILVA del Comitato Cittadini Liberi e Pensanti di Taranto (presenta Maurizio Piccione)

11.30-12.30- Rosella Simone, Quando caddero le stelle rosse (presenta Maurizio Poletto)

12.30-13.00 INTERVENTO COMMISSIONE TECNICA

SPAZIO AUTONOMO

Nicoletta Dosio – Fogli dal carcere. Il diario della prigionia di una militante No Tav (ed Red Star Press)

Sandra Berardi – Carcere e Covid (ed. Strade Bianche)

Alice Migliori (Comitato verità e giustizia per la strage del carcere S. Anna di Modena) – Morti in una città silente (ed. Sensibili alle Foglie)

14.00-15.00 Paolo Persichetti – La polizia della storia (ed. Derive Approdi) (presenta Sandro Moiso)

15.00- 16.00 Crisi ambientale e ritorno nucleare fuori dal binario del capitalismo – Comitato Atomi Impazziti di Mazzè

16.00-17.00 – Corridoio Tav all’interno dei corridoi di mobilità europea a cura del Comitato No Tav Torino e Cintura

13.00-14.00 – Jennifer Guerra – Il capitale amoroso. Manifesto per un eros politico e rivoluzionario con Filo Sottile

(presenta Annamaria Sarzotti )

14.30-15.30 -Marco Peano “Morsi” e Michele Vaccari – Urla sempre, primavera (presenta Tiziana Angilletta, letture

Antonietta Perretta)

16.00-17.00 – Murat Cinar – Undici storie di resistenza, undici anni della Turchia – (presenta Maurizio Poletto)

18.00 – DIBATTITO FINALE IN ARENA

Prima parte: Moni Ovadia, Livio Pepino, Sandro Moiso: Europa dell’EST, le cause della guerra. La guerra di Putin, l’Occidente, la sinistra con l’elmetto

Seconda parte: La libertà di dissenso e il diritto a resistere – dibattito con Murat Cinar, Zerocalcare, Eddi Marcucci, Dana Lauriola, Jacopo Bindi

N. B.

Il programma potrà essere ancora passibile di modifiche, mentre per le iniziative musicali e d’altro genere si rinvia al sito del Festival (qui)