Il potere di seduzione delle poesie di Lenore Kandel (1932-2009). Appunti e improvvisazioni

In Italia nessuno sa chi sia Lenore Kandel, eppure è una grande poetessa. Io l’adoro, non ricordo bene come sono venuta in contatto anni fa con le sue poesie, forse attraverso il libro autobiografico di Peter Coyote, sul suo passato hippy (http://lascrittura.altervista.org/peter-coyote-sleeping-fall/). Su di me lei come persona e come poetessa ha un potere di seduzione di cui non desidero liberarmi, la invidio per la vita che ha fatto, per le persone che ha conosciuto, per l’uomo bellissimo che ha amato e per cui ha scritto “The love book”. Il suo tramonto però è stato triste come si vede da quanto scrivo qua di lei.

Di origini rumene e russe Lenore Kandel visse tra New York e Los Angeles prima di trasferirsi definitivamente a S. Francisco nel 1960. Qui divenne un’attivista del gruppo anarchico dei Diggers che offriva cibo, vestiti e cure mediche gratuite a chiunque ne avesse bisogno. Oltre alla poesie si dedicò ai più vari mestieri come ad esempio danzatrice, cantante, guidatrice di autobus. Partecipò al raduno hippy al Golden Gate Park del 1967; era il suo trentacinquesimo compleanno. Quando, unica donna sul palco, prese la parola, 25000 persone le cantarono insieme ‘Happy Birthday’. A detta di chi all’epoca la conosceva era di una bellezza carismatica, aveva forme rotonde e sensuali, attirava l’attenzione di chiunque la incontrasse per il suo aspetto dominante e allo stesso tempo sereno.

Nel 1966 il suo libro di poesie “ The love book”, era stato condannato per oscenità. In questo piccolo libro di appena 8 pagine e 825 parole Lenore affronta poeticamente il tema dell’amore sessuale tra un uomo e una donna. Il linguaggio è esplicito, ogni parte del corpo maschile e femminile che riguarda l’atto sessuale viene nominata in maniera diretta e non eufemistica. “Everyone who makes love is religious”, disse Lenore Kandel in sua difesa alla giuria durante il processo per questo suo libretto. E aggiunse “Io credo che quando gli esseri umani sono così vicini tra loro possano diventare una sola carne e spirito, essi trascendono l’umano nel divino”.

Il processo a The love book si svolse nella S. Francisco degli hippies nel 1966. Le persone che in due librerie avevano venduto il libro furono condannate. La giuria concluse che il libro era osceno e non aveva alcun valore sociale. Nel 1971 il verdetto fu capovolto.

Un esempio da The love book:

Sono nuda contro di te

e metto la mia bocca su di te lentamente

vorrei tanto baciarti

e la mia lingua ti adora

sei bellissimo

il tuo corpo si muove verso di me

carne a carne

la pelle scivola sulla pelle dorata

come la mia verso la tua

la mia bocca la mia lingua le mie mani

il mio ventre e le mie gambe

contro la tua bocca il tuo amore

scivola…scivola…

i nostri corpi si muovono si uniscono

insopportabilmente

il tuo viso su di me

è il viso di tutti gli dei

e demoni bellissimi

i tuoi occhi…

amore tocca amore

il tempio e il dio

sono uno

copulare con amore-

conoscere il tremito della tua carne dentro la mia-

sentire spesse dolci linfe scatenarsi

corpi sudati stretti e lingua a lingua

sono tutte quelle donne dell’antichità innamorate del sole

la mia f… è un favo siamo coperti di venire e miele

siamo coperti l’un con l’altro la mia pelle è il tuo sapore

copulare-copulazione d’amore-copulare il sì intero-

l’amore fa fiorire l’universo intero-io/te

riflessi nello specchio dorato siamo l’avatar di Krishna e Rada

puro amore-brama della divinità bellezza insopportabile

carnale incarnato

sono il dio-animale, la dea f…spensierata il dio animale maschio

mi copre mi penetra siamo diventati un angelo totale

uniti nel fuoco uniti nel seme e sudore uniti nell’urlo d’amore

sacri i nostri atti e le nostre azioni

sacre le nostre parti e le nostre persone

(tratto da The love book, Stolen Paper Review Edition, San Francisco, 1966, traduzione di F. Beltrametti e contenuta in: Fernanda Pivano,L’altra America degli anni ’60, Edizioni Il Formichiere, 1979)

***

Lenore Kandel ebbe una vita avventurosa e per certi versi drammatica. A metà degli anni ’60 in una cooperativa di scrittori conobbe William Fritsch, soprannominato Sweet William, che si innamorò immediatamente di lei. Quello che accadde fu che i due si misero insieme e Lenore lo seguì nelle sue scorribande sulla sua Harley Davidson e nella vita spericolata nel gruppo degli Hell’s Angels di S. Francisco. Nel ’70 i due ebbero un grave incidente di moto e Lenore rimase gravemente ferita alla schiena, tanto da non camminare più come prima. Da quel momento, dopo una lunga permanenza in ospedale, Lenore visse gli ultimi quarant’anni della sua vita ( è morta nel 2009) nel suo piccolo appartamento, uscendo raramente per qualche reading.

Amo talmente questa poetessa che sulla sua vita e poesia ho scritto un romanzo (ancora inedito).

***

Appunti sparsi e inprovvisazioni

Ogni tanto mi metto a leggere le poesie inedite di Lenore Kandel contenute nell’antologia “Collected poems of Lenore Kandel” ( North Atlantic Books 2012, almeno quelle che riesco a tradurre); una che mi piace molto è questa:

Love is an art for angels

and we are human, you and I

fallible we are, and fragile

and therefore more than perfect

we take such risks who leap across the void!

perfection is static paradise

but we are human, you and I, and so we dream

and cast pur dreams before us

exstending our fingertips beyond the finite edge

to brush that certainty

of ringing bliss

that resonates our dreams

impelling us to be that art

which angels strive to emulate

(da Collected Poems of Lenore Kandel, North Atlantic Books; Berkley, California, p. 206)

la mia traduzione ( molto letterale, me ne scuso):

L’amore è un’arte degli angeli

e noi siamo umani, tu e io

fallibili siamo, e fragili

e quindi più che perfetti

noi ci prendiamo tali rischi che attraversano il vuoto!

la perfezione è un paradiso statico

ma noi siamo umani, tu ed io, e quindi sognamo

e lanciamo i nostri sogni oltre il margine finito

per sfiorare passando la certezza

di una tintinnante beatitudine

che fa risuonare i nostri sogni

obbligandoci a essere quell’arte

che gli angeli si sforzano di emulare

***

Su Lenore Kandel ho improvvisato alcune poesie:

Un filo sottile di seta blu tra loro c’era ancora

Non so neanche dove sei

da quel giorno ricordi del 1970

mi scrivi mi scrivi ancora di tua nonna perché? ancora…

non ti devi preoccupare non ce l’ho con te

mi dovresti conoscere

tre quattro volte siamo rotolati da quella moto

brutto figlio di puttana che non ti sei fatto niente

dai lo sai che scherzo

che dici che ti ho insegnato qualcosa?

Non ti ho insegnato niente

almeno che tu non intenda le cattive poesie

che scrivevi

dici che non erano cattive?

ok forse qualcuna …

broken your home?

non hai mai avuto un’home che non fosse la mia

o di qualche tua donna

oh Bill stai attento a te ora

che non posso più prendermi cura di te

non posso lo sai come sono ridotta

nella schiena e le gambe e tutto il resto

se soffro? Molto soffro tanto e tu?

ma non lo voglio neanche sapere

mi immagino le tue giornate me le immagino

tutto un andare e farti e bere e scopare

ma da fatti lo sai che non è un bel godere

rimpiangi me? Chi noi insieme?

Ma va là che non ci credo

mamma… non sono tua mamma

mi confondi con tua nonna

andiamo bene proprio bene

non ti ho fatto mai da mamma

e poi ora sono io che avrei bisogno

ma non di te lo sappiamo non di te

per l’amor di dio non di te

amore caro piccolo vecchio uomo

sembri più vecchio dalla voce

sarà il telefono sembri più vecchio

riguardati cazzo non farti più tanto male cazzo

ma sì ci siamo amati e ho fatto la mia fortuna poetica col nostro amore…

no, questo no, parole d’amore no non parlarmi d’amore

non farlo o cazzo butto giù la cornetta se ci provi…

non fare il romantico

mi racconti sempre la stessa storia you are new here?

Ma è lontano gone, gone cosa la vita?

Bill la vita gone gone? Insieme di nuovo?

non sono più quella di un tempo non cammino mi fanno male le gambe

non ce l’ho con te..se ti amo ancora? oh sì oh sì

l’amore non finisce neanche se morissimo tutti e due

ci sarà sempre qualcuno che canta e parla e scrive di noi

come questa cara D. che batte al computer su di te che canti Gil, che voce…

Gil Scott Heron ha una voce che quando parla canta.

Lenore Kandel, la mia visione ricordo di te

È una commemorazione

una messa in tuo onore

è una messa una cerimonia

c’è un fruscio di gonne

di pelle

di braccia

e qualcuno invoca il tuo nome

poi da lontano un treno

arriva è quello dei miei ricordi di te

che non ho

non ho ricordi di te

ho solo visioni di te

sono come i ricordi le visioni?

In un certo senso sì

anzi in tutti i sensi sì

sono immagini della mente anche quelle, le visioni

c’è insomma questo strano treno dei ricordi

questo treno sottile sottile

ammantato di verde

sottile

sto celebrando una messa per te

una messa poetica per te

c’è anche l’organo e voci bianche è una messa per te –

nessuno ti chiama

nessuno chiama il tuo spirito

non ti chiamano

però ti ricordiamo

io ti ricordo nel senso che ti evoco

ti vedo vecchia e sofferente

ma pur sempre Poeta

non di quelli laureati

cose da Congresso americano

no tu sei il Poeta Laureato della Vita

tu…

sul palco vestita da monaca

monaca amorosa d’uomini e spiriti

monaca della vita

così com’è

ricordi?

Penso tu ora sia in qualche eremo

sulla montagna

hai proseguito quella via

la via mistica

del sedere e meditare

e per te anche scrivere –

c’è un vecchio disco che gira a vuoto

e un vento polare antartico che tira

poi qualcuno bussa

batte, chiama

singulti

tu bandiera fissa della mente

io ti commemoro e non ti dimentico

tu hai aperto una via

come Allen

hai aperto la via

ma per farlo bisogna aver molto vissuto

sbagliato, fallito

incontrato amato

molto sofferto

tu nella tua schiena malata

io ti commemoro

ti commemoro

amica

ti voglio bene e tu nemmeno la sai

non lo hai mai saputo

e non lo saprai mai

L. ha fatto un ritratto di te che sembro io

****

Quarant’anni dopo come commento al Summer Of Love Survivors 40th Anniversary del 2007, Lenore Kandel ha scritto:1967: writing poetry; 2007: writing poetry.. Cosa vuol dire questo se non che quel che rimane di quell’epoca, della sua gioventù hippy è solo il fatto che tra le tante cose che lei può ricordare di aver fatto, quella più importante è che ha scritto poesie, come se l’aver fatto parte del gruppo politico anarchico dei Diggers fosse stato cancellato, o l’aver partecipato ai Bed-in di S. Francisco non fosse più degno di nota. Come se anche gli amori appassionati non fossero più degni di nota o le sue opinioni sull’amore sessuale non fossero più importanti. Come sei lei fosse stata per tutta la vita chiusa in una stanza writing poetry invece di vivere appassionatamente ogni istante dei suoi 35 anni prima dell’incidente di moto.

Writing (un mia improvvisazione)

Writing poetry

E basta

solo questo

a riempire tutta una vita –

per una persona come lei

così dinamica

che ha fatto la danzatrice del ventre,

l’interprete,

l’ autista di autobus

e in Big Sur dice Jack

girava in topless

completamente a proprio agio

come fosse, come è

la cosa più naturale del mondo

perché lei diceva

se hai paura o vergogna del tuo corpo

non potrai dare e ricevere amore –

lei che animava gli happenings

con il suo andare e venire

forse correre

con tutti i sui impegni dinamici

forse in certi giorni

frenetici

lei che con Sweet William andava

ai raduni degli Angeli

e percorreva sul sellino della sua

Harley centinaia di km

per il solo gusto di farli

e passava con lui, Bill

chissà quante ora nei locali degli Angeli

a bere e chiacchierare a subire

le altrui risse –

lei che dice Peter

nel suo bellissimo libro

passava giornate con il suo Bill

nel loro letto che era tutta

la loro casa –

40 dopo se le chiedono

cosa facevi nel 1967?

dice writing poetry

e nel 2007?

Lenore risponde

writing poetry

eccezionale Lenore!

****

Da Urlando Delizia sull’intero universo ( il mio romanzo inedito su Lenore kandel)

Era passato mezzogiorno quando si avviarono a piedi verso il Golder Gate Park, dove si sarebbe tenuto il raduno degli hippies di San Francisco. Era una bellissima giornata di sole, nonostante si fosse in gennaio; Lenore si era vestita da capo a piedi di arancione e di rosso, mentre Bill era tutto vestito di pelle nera. Aveva la sua aria truce vestito in quel modo, mentre Lenore sembrava un folletto uscito da qualche foresta misteriosa abitato da divinità boschive. Lenore era l’espressione fisica, la materializzazione di questa rivoluzione spirituale e pacifica che si sarebbe andata a celebrare di lì a poco al Golden Gate Park. Le sue lunghe trecce nere da skaw risaltavano su tutto quel rosso e arancione e accentuavano quell’aria intensamente esoterica e allo stesso tempo pacifica che lei comunque aveva sempre. Era una vera sacerdotessa di quel nuovo strano rito che si stava per celebrare per la prima volta in quella parte dell’America. Arrivarono al grande prato del raduno delle tribù insieme a centinaia di persone; era tutto un salutarsi e un abbracciarsi. Era tutto un: anche tu qui Sam, anche tu qui Mary…“Oh Bill, sta davvero accadendo tutto questo?”, disse Lenore. “Mi sembra un sogno, un meraviglioso sogno”, ripeté. Lui non disse niente ma strinse le labbra, come faceva sempre quando era davvero emozionato. Incontrarono anche un gruppo di amici del club degli Hells Angels che arrivarono con le loro Harley rombanti e si fermarono a salutarli. Bill li guardò quando si furono allontanati, e li invidiò, loro sono più liberi di me, pensò.

Che dire del raduno delle tribù di quel 15 Gennaio 1967? Solo che era la prima volta. Ecco tutto. Era la prima volta che l’alternativa al conformismo americano si manifestava così apertamente e a livello di massa. Fu l’inizio di qualcosa che dura ancora oggi se io sono qui a raccontare la storia di Lenore, la regina di Haight-Ashbury. Per quanto mi riguarda la cosa più eclatante e strana e meravigliosa fu quell’ Happy birdhay cantato da 20.000 uomini e donne appena lei tutta vestita di arancione e rosso salì su quel palco:

Sacerdotessa, monaca

dei riti poetici e amorosi

dedita a pratiche misteriose

antiche di donne libere

spirituali e sensuali

celebrazione della vita

esperienza

della vita

solo quello solo quello

sul quel grande palco celebrante

un tentativo effimero

di felicità terrena

di nuova consapevolezza

con parole di un dharma occidentale

ad un altrove destinato –

mi susciti tenerezza come

sempre Lenore

vestita di arancione e rosso

ma pensa un po’

come ti è venuto in mente?

di vestirti da monaca quasi buddista induista

a quale dio ti onori

rendi onore?

ad un dio che pochi conoscono

o forse addirittura conosci solo tu

Lenore

un dio che riesci a evocare

fino a vederlo –

dove da quel palco?

Chi era il tuo dio

da quel palco?

non più Bill, o Leary…

qualcuno visto da lontano

un bambino o quella giovane ragazza

che ti guarda ammirata

una nuova amica

da coltivar quando tutto

sarà finito

quando ci sarà solo la poesia

a tenerti compagnia

quando tutto sarà finito –

sono qui ora

e ti guardo

da lontano

dalla fine di quel grande prato

che confina con l’oceano

da lontano mi guardi ti guardo

dall’oceano

verde rosso del tuo nostro antico nuovo vestito

amiche ora…

dai sì che siamo amiche ora…

io so che ci pensavi anche allora

nel 1967

in quel 15 gennaio dei tuoi 35 anni

ci pensavi e lo sapevi

che tutto sarebbe presto finito

apparentemente –

forse ti ha colpito quella ragazza con gli occhiali da sole e quella bandiera penzolante

sì ti deve aver colpito

lei sicuramente è stata colpita da te, si vede anche da qui

anche da ora

non ti ha colpito Roshi

che vedevi tutti i giorni

ti ha colpito quella ragazza con li occhiali da sole

e quando sei scesa dal palco

sei andata da lei ed è stata la tua nuova amica

di poesia

e dopo quando tutto è finito

anche Bill

anche la moto

e gli amici Angeli

lei ti è stata vicino

e qualche volta era donna

e qualche volta era uomo…

Vessillo spento inizio

di qualcosa che finisce

sta per finire

finirà

è già finito

come in quei casi

in cui la domanda

è così giusta azzeccata

ben fatta

bel congegnata

che contiene già la riposta

non ti immagino oggi

non vi immagino oggi

però c’avevate preso

a non metterla sulla politica

i veri cambiamenti

sono troppo rivoluzionari…

e così tutto cominciò il giorno del tuo

trentacinquesimo compleanno

e tutto finì l’autunno successivo-

un movimento che non ha neanche

un anno di vita

ma che ancora dura

se io sto qui a parlarne-

e tu ottenesti da questa giornata

la tua nuova amica

e neanche sospettavi quanto ti sarebbe stata utile

di lì a pochi anni.

