Un nuovo archivio dell’antagonismo sociale a Bologna

dell’Archivio Via Avesella

[Esiste a Bologna un fortilizio, da cui l’estrema sinistra cittadina ha combattuto per decenni le proprie battaglie, a volte davvero gloriose. Vi sono passati, in successione, Il manifesto quale organizzazione politica, Lotta continua, un settore dell’Autonomia operaia, comitati e collettivi d’ogni tipo, persino una popolare osteria anarchica. A dispetto della brutta aria che tira, la piccola roccaforte di via Avesella è ancora al suo posto e, miracolo, attiva. Chi la frequenta ha avuto la felice idea di riordinare e mettere a disposizione del pubblico gli innumerevoli giornali, libri e documenti che un cinquantennio di storia vi ha accumulato, nella speranza che siano utili ad aprire una nuova stagione di resistenza. Condividendo quell’auspicio, cedo la parola ai promotori dell’iniziativa. L’inaugurazione avrà luogo martedì 7 ottobre alle 18.] (V.E., ex inquilino di via Avesella.)

Da più di cinquant’anni i locali di via Avesella 5/A ospitano le attività politiche di collettivi, gruppi, comitati, associazioni antagoniste ed extraparlamentari. Moltissime delle personalità e realtà più importanti del mondo culturale bolognese underground epoliticamente schierato hanno attraversato i suoi spazi nel corso degli anni. Sede locale del manifesto, poi di Lotta Continua, poi dell’Autonomia dai primi anni Ottanta fino a oggi, dire Via Avesella significa immediatamente volgere lo sguardo ad uno dei più importanti luoghi del conflitto sociale in città.

Nel tempo si sono accumulati all’interno dei locali di questa stradina

– a pochi passi dalla centralissima via Indipendenza – innumerevoli

materiali e testimonianze sui cicli di lotta degli ultimi decenni.

Documenti che raccontano dell’eredità del 1968 a Bologna come

dell’esplosione di conflitto cittadina del 1977 con i fatti dell’11

marzo, delle prime lotte anti-nucleariste e sul terreno dell’ecologia

politica, delle lotte femministe e di genere e di quelle per il

diritto alla casa, delle prime lotte migranti in città fino ai

movimenti nella logistica e ai conflitti studenteschi.

Documenti, manifesti, fanzine, volantini, libri, materiale fotografico

e audiovisivo che costituiscono un enorme patrimonio storico, che

offrono un racconto dal basso di una parte decisiva e incancellabile

di storia e memoria della città e del paese, che contribuiscono a

costruire un importante punto di vista nel racconto di ciò che è

stato, contro ogni oblio.

L’idea dell’Archivio Via Avesella è quella di dare respiro pubblico a

questi materiali, utili sia alla ricerca storica che all’elaborazione

teorica e pratica militante, permettendovi l’accesso libero e

gratuito. Accesso che vogliamo rendere il prima possibile non solo

fisico, ma anche digitale. Si tratta di un lavoro rilevante, ma

necessario nella prospettiva in cui la memoria delle lotte di ieri non

vada persa, bensì possa diventare carburante decisivo per le

mobilitazioni sociali di oggi e di domani.

Le fortissime mobilitazioni di Black Lives Matter negli Stati Uniti e

la loro eco in Europa – basti pensare al caso delle statue abbattute –

ci parlano di un fatto ben preciso. Oltre ogni sua supposta “fine”,

ogni oltre pacificazione, la storia è e sarà sempre un terreno di

conflitto in cui è necessario battersi. Per costruire un discorso di

cui armarsi politicamente crediamo che sia allora fondamentale la

pratica dell’archiviazione, come quella della produzione

storiografica.

Il crowdfunding

Per valorizzare al meglio l’enorme patrimonio storico custodito nei

locali di via Avesella 5/A abbiamo bisogno di:

* mobili, scaffali, mensole per la sistemazione dei libri e dei

documenti d’archivio

* fondi per sostenere l’attrezzatura telematica (server e dominio sito internet)

* fondi per l’affitto dei locali che ospitano e ospiteranno l’archivio

* schedari, faldoni e altro materiale di cancelleria

* raccoglitori grandi e piccoli ad anelli per i manifesti

* pc, stampanti, scanner per la progressiva digitalizzazione dei materiali

Inoltre, nello spirito di poter via via sempre più restituire

all’esterno i materiali dell’archivio, vogliamo realizzare una sala

dibattiti e proiezioni all’interno della sala principale dei locali di

via Avesella 5/A. Per questo necessitiamo di finanziare l’acquisto di

proiettore, sedie, e tavoli per l’allestimento.

Per donare e sostenere il progetto basta visitare questo link:

https://www.produzionidalbasso.com/project/un-archivio-storico-dei-movimenti-sociali-in-via-avesella-5-a/