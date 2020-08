IL PROGETTO

Senza Confine è un contenitore “informale”, nasce per raccogliere fondi per supportare le attività no-profit di solidarietà e soccorso sul campo. Il suo primo progetto è partito nell’agosto del 2019 e consiste in una antologia di racconti fantastici il cui ricavato va direttamente alla ONG spagnola Open Arms, per aiutarla a coprire le spese delle attività di salvataggio nel Mediterraneo.

Nel corso di un anno, 11 autori e 10 illustratori hanno prodotto l’antologia Mari Aperti, composta da nove racconti che spaziano tra i generi del fantastico, dal fantasy classico alla fantascienza passando per la sword and sorcery, tutti legati dal tema dell’avventura marinaresca (un classico che viene esplorato approfonditamente nel saggio di chiusura) perché è rivolta a sostenere chi tra le onde ha scelto di salvare vite umane. Ad ogni testo è associata un’illustrazione originale.

Maggiori informazioni sul progetto si trovano sulla pagina di “Mari Aperti” su Senza Confine: https://senzaconfine.altervista.org/antologia-2020/

IL LIBRO

Una reliquia rubata nella leggendaria Atlantide, un vascello inviato ad intercettare dei mercanti di schiavi, due mercenarie in battaglie senza respiro tra spade e stregonerie, il legame tra la figlia di un pirata e uno splendido drago delle onde, due mondi che tornano a interconnettersi, una terra che può essere guarita solo da un sacrificio, tre furfanti male in arnese alle prese con una leggendaria isola d’argento, un personaggio che si ribella al suo autore e lo convince a riscrivere la sua storia, le avventure mozzafiato di un gruppo di pirati italici in un Mediterraneo famelico e oscuro e, per chiudere in saggezza, un viaggio nella narrativa fantastica di ambientazione marina.

Autori: Alessandro Chiometti, Marta Duò, Andrea Marinucci Foa e Manuela Leoni, Francesco Lanza, Mauro Longo, Maikel Maryn, Jill Parker, Monica Serra, Giorgio Smojver, Federica Soprani

Illustratori: Barbara Aversa, Claudio Calia, Daniela Giubellini, Andrea Piera Laguzzi, MalaSpina, Morgana Marinucci, Viviana Marinucci, Giulia Darcy Rosati, Pietro Rotelli, SoloMacello

Disponibile su Amazon in versione cartacea e digitale:

Edizione cartacea:

Copertina flessibile: 296 pagine

296 pagine Editore: Independently published (23 luglio 2020)

Independently published (23 luglio 2020) Collana: Senza Confine

Senza Confine Lingua: Italiano

Italiano ISBN-13: 979-8668525584

979-8668525584 Prezzo: Euro 14,99

https://www.amazon.it/Mari-Aperti-antologia-racconti-fantastici/dp/B08DC9ZXV8

Edizione digitale

Donazione: Euro 3,99 o superiore

https://www.produzionidalbasso.com/project/mari-aperti-per-open-arms

Edizione kindle

Prezzo: Euro 3,99

https://www.amazon.it/Mari-Aperti-antologia-racconti-fantastici-ebook/dp/B08DK8XGZC