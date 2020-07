di Francesca Fiorentin

[Legàmi cedenti ossigeno è una raccolta di poesie di Francesca Fiorentin, pubblicata nel 2020 da Oèdipus, nella collana “Intrecci”. Il tema principale è l’esistenza, prevalentemente trasfigurata in immagini oniriche e quasi metafisiche, dove il reale viene scolpito in una dimensione magica e surreale. Le poesie di questa opera rappresentano anche una inesausta lotta letteraria schierata dalla parte dell’umanità, contro tutti i cinismi e tutti i compromessi. La parola poetica, nei componimenti di Francesca Fiorentin, prendendo le mosse da una profonda dimensione corporea e umana, si innalza, a volte, verso preziosismi ermetici che però mai si distaccano dall’universo della realtà. In essa, la poesia persegue una lotta di resistenza contro qualsiasi parvenza di inautenticità. Quei “legàmi cedenti ossigeno” che danno il titolo alla raccolta si trasformano quasi nel magico tesoro trovato dal poeta, quel “porto sepolto” – parafrasando Ungaretti – in cui vive e pulsa la parte più segreta e nascosta di ciascuno di noi. Ma anche quella più umana. – Paolo Lago]

Poeta

Stilema di kilo di grasso

e trina nei secoli le misure,

estromesso dal convivio tu atleta scomponi

i tempi e roccia in colori

strato per strato, tra le faglie

trovando legàmi cedenti ossigeno.

Gita in Lombardia

Pioppi come bastoni da taglio.

Divisori di balcone tra due appartamenti

bovini a vista affollati

mangia chili

carovane in motore monovolume

west osserva, lago o fiera

e fiera fiera

bandiera alzata di Lombardia zingara

armata, padani marchio hell-cow-boy.

Una casa inconsistente

Pensavo a quale genere di casa abitare,

per il poco tempo che siamo in vita

meno duraturi di una conchiglia

una casa di sabbia e acqua

priva di architettonica bellezza.

Il tetto come i pensieri, da ricostruire continuamente

attraverso pagine.

Delle pagine

il cielo deve avere una memoria infinita.

Sono i luoghi d’aria attraversati dalla scrittura

senza penna

io lo spero

innumerevoli i tetti.

Guardia Costiera

Annoiata guardia costiera

osservavo illeciti commerci

presso un mare dove i pescecani

indicavano alle navi l’approdo al porto,

annotavo traffici sinistri

nel registro scrivevo le frodi

come una regolare contabilità.

Stanca della compiacenza

che mi era richiesta dal lavoro,

confondevo di proposito le cifre.

Non mi turbava il licenziamento,

accarezzavo una medusa piaggiata a riva.

“Che fai? Ritorna al largo”.

Dal toccarla venne un brivido

Singolare

la scossa illuminava

la più bianca

fine

esistente.

Rivoluzioni e colpe

A causa della mia colpa.

Coro: non c’è colpa.

Sì, allora: “per colpa di quell’evento” –

Coro: non c’è colpa.

… al verificarsi di quella circostanza,

come l’attrito ferma la

palla, reagivo ai colpi d’arma da fuoco

alzando le barricate.

Coro: non erano armi da fuoco.

Lo significavano.

Coro: non era luglio, non era ottobre

e non erano banditi.

Giugno era insorto da solo,

per non essere mai luglio,

mai ottobre.

Minaccia al cielo

Non credo sia impossibile contrastare

la meccanica fisica,

uncinare i confini dell’universo,

sbucarne fuori.

E davanti all’evento della nascita della vita,

sbrogliare l’ulteriore mistero

per cui l’uomo si vestì di colpe.

Fotogrammi interni al cerchio celeste

vita, storia

è in opera l’orrore

il tiranno ha lo scettro e la gravità newtoniana,

irreversibili le cadute.

Noi mineremo la sfera misteriosa.

Volta del cielo, temi noi

appesi al muro di evasione.