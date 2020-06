Querela continua

di Casa del Popolo Spartaco

[Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato della Casa del Popolo Spartaco di Correggio (Re), centro di iniziativa popolare assai attivo sul territorio e protagonista, nei mesi scorsi, della grande campagna di solidarietà verso la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici Italpizza di Modena. Proprio a seguito di tale impegno, l’azienda modenese, ricchissimo player del settore prodotti da forno surgelati, ha deciso di querelare Casa Spartaco. Ai compagni e alle compagne di Correggio va la nostra incondizionata solidarietà, rafforzata dal fatto che anche un nostro redattore è stato querelato da Italpizza. Nell’auspicio che le forze di movimento e della società civile, impediscano il silenziamento delle voci critiche, attraverso la forza dell’intimidazione economica.]

***

Ad un anno dalla partecipazione come Casa del Popolo Spartaco, insieme con altre realtà, associazioni, partiti e sindacati, alla campagna di “consumo consapevole” in solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di Italpizza, ci è stata recapitata una querela per diffamazione aggravata, per un video da noi girato che documentava un volantinaggio davanti ad un supermercato.

In un clima che vede trattare i sacrosanti diritti delle lavoratrici e dei lavoratori come questione di ordine pubblico (in questo caso tra l’altro si sta chiedendo l’applicazione del contratto collettivo e delle norme previste) e sono continue le intimidazioni e i ricatti per chi denuncia lo sfruttamento in un’azienda da tempo militarizzata, noi rivendichiamo la nostra azione politica collettiva, in un paese che dovrebbe avere ancora la libertà di dissenso e di espressione.

Continueremo a sostenere chi lotta per la propria dignità e i propri diritti, che sono quelli di tutta la classe lavoratrice.