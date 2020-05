Plebiscito

di Alessandra Daniele

E Ponzio Pilato chiese alla folla

– Volete socialismo o barbarie?

E la folla rispose

– Socialismo!

Pilato sgranò gli occhi. Poi si schiarì la voce, e ripetè

– Volete socialismo o barbarie? – Marcando le B.

La folla rispose ancora

– Socialismo!

Ponzio Pilato diede un’occhiata sbieca alla piazza. Poi disse

– Questo assembramento è illegale. È contrario alle norme di igiene pubblica – fece un cenno ai suoi soldati – Sfoltire!

Roteando le spade, i soldati cacciarono via metà degli astanti.

La folla si diradò.

– Volete socialismo o barbarie? – Chiese ancora Pilato.

– Socialismo.

Pilato fece un gesto brusco, i soldati cacciarono un’altra metà degli astanti.

La piazza restò semivuota.

– Socialismo o barbarie?

– Socialismo – risposero tutti i rimanenti, tranne uno.

Pilato li fece trascinare via.

Restato di fronte ad un solo popolano, chiese di nuovo

– Volete socialismo o barbarie?

– Barbarie! – Scandì l’uomo.

Ponzio Pilato allargò le braccia

– Sia fatta la volontà del popolo. Io me ne lavo le mani. Tra l’altro è una norma igienica indispensabile.