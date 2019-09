di Paolo Brini

Ciao a tutte e tutti,

siamo la Banda POPolare dell’Emilia Rossa, gruppo operaio composto da militanti e delegati sindacali delle principali fabbriche metalmeccaniche di Modena tra cui Ferrari, Maserati e Crown. Siamo una banda antifascista e abbiamo già all’attivo due album dal titolo “Rivoluzione Permanente” pubblicato nel 2013 e “Viva la lotta partigiana” pubblicato nel 2016.

L’obiettivo della campagna che vi proponiamo è quello di raccogliere le risorse necessarie per poter pubblicare e stampare il nostro terzo disco di cui stiamo ultimando le registrazioni e che si intitolerà “LA GOCCIA E LA TEMPESTA”. Disco che dedichiamo alla memoria del martire partigiano Lorenzo “Orso” Orsetti. Dieci canzoni, dieci piccole gocce che speriamo possano aiutare a scatenare la tempesta nelle coscienze e nelle piazze.

Perchè il Crowdfunding

Abbiamo scelto di utilizzare lo strumento del crowdfunding perché siamo una banda completamente autofinanziata ed autoprodotta. Chi paga l’orchestra decide la musica, e a noi piace decidere assieme a chi ci sostiene.

Proprio perchè questo è l’obiettivo (socializzare) crediamo che il crowdfunding possa essere un valido strumento di autofinanziamento attraverso cui garantirci una piena libertà artistica e creativa. Attraverso il Crowdfunding possiamo con orgoglio contare sul sostegno e l’appoggio di chi crede davvero in un progetto di musica militante genuino come questo.

Perciò abbiamo fatto nostro il motto del surrealista Andrè Breton:

INDIPENDENZA DELL’ARTE PER LA RIVOLUZIONE

LA RIVOLUZIONE PER LA LIBERAZIONE DEFINITIVA DELL’ARTE

L’obiettivo che ci siamo proposti è quello di provare a raccogliere 2500 euro ma possibilmente anche molto oltre perché questa è la cifra minima necessaria per poter registrare e stampare il nostro CD, tappa senza cui l’album non può vedere la luce e senza cui verrebbe meno la nostra principale fonte di autofinanziamento assieme ai concerti. Purtroppo i nostri salari non ci consentono in questo momento di anticipare una cifra di questa dimensione.

PER QUESTO CHIEDIAMO A TUTTI COLORO CHE APPREZZANO E CONDIVIDONO IL NOSTRO PROGETTO DI SOSTENERCI CON UN PICCOLO O GRANDE CONTRIBUTO.

Contiamo sulla vostra solidarietà militante per realizzare il nostro progetto, come avvenuto già per lo scorso album!

Per contribuire (minimo 2 euro) clicca qui.