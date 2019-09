Un raccontino e un’ipotesi di Alessandra Daniele

Italworld

Il manager Delos risponde alla videochiamata.

– Cosa c’è?

– Un problema col padiglione storico italiano – risponde il tecnico sullo schermo.

– Un altro Leonardo è diventato senziente?

– No, non è il settore rinascimentale.

– È esploso un altro Mussolini?

Il tecnico scuote la testa.

– No, il problema è nel settore del XXI° secolo. Un reclamo da parte dei clienti.

– E di cosa si lamentano?

– Dicono che lavoriamo troppo al risparmio.

– In che senso?

– I clienti sostengono che abbiamo riciclato tutti gli androidi grillini del governo Gialloverde per il governo successivo, compreso il modello Conte, per ridurre le spese.

– Ma è così che è andata in Italia nel XXI° secolo, i grillini si sono davvero riciclati in massa nonostante tutte le promesse…

– Si, ma i clienti non lo sanno, credono sia una linea narrativa escogitata dai nostri autori per tagliare i costi di produzione. Cosa possiamo fare?

Il manager riflette. Poi alza le spalle.

– Comunicherò il problema alla writers room. Gli dirò d’inventarsi qualcosa di più credibile della realtà. Magari un plot twist – Poi chiede – Come va il modello Salvini?

– È andato in crash.

Il manager annuisce.

– Allora funziona come previsto.

Repubblica a tre

Le prime due erano repubbliche parlamentari. Quale sarà il format della terza?

Repubblica Procedurale

Un premier fisso, ma con una diversa maggioranza di governo ogni settimana. Durante la stagione estiva verranno replicati i governi di quella invernale.

Repubblica Serializzata

Tre partiti di governo invischiati in un intreccio di gelosie, tradimenti, abbandoni, e riconciliazioni. Un triangolo senza soluzione, fatto solo per distrarre dai reali problemi quotidiani il pubblico dell’ora di pranzo.

Repubblica Evento

Un governo a termine che duri solo una stagione, e serva a liquidare lo Stato italiano, trasformandolo in un parco a tema Delos.

Ultim’ora

L’economia italiana è finalmente in ripresa: aumentano le vendite di culi.