L’ultimo modello

di Alessandra Daniele

Il tizio barbuto estrae una sigaretta.

– Posso fumare?

Rick Deckard annuisce.

– Non pregiudica il test – Accende lo schermo del rilevatore Voight-Kampff – Cominciamo con la prima domanda. Sei a bordo d’una motovedetta della Guardia Costiera…

– Io non sono nella Guardia Costiera.

– È una domanda ipotetica.

– Ah, ok.

– All’alba avvistate un gruppo di naufraghi aggrappati al relitto d’un gommone. Sono scappati da un lager. Molti che erano con loro sono già annegati. I superstiti vi dicono che preferiscono morire tutti, che tornare in Libia. Cosa fai?

– Chiamo la Guardia Costiera libica perché li riporti in Libia.

Deckard alza gli occhi. Fissa il tizio barbuto. Poi torna a guardare lo schermo.

– Seconda domanda. La Guardia Costiera libica non risponde. Il tuo capitano…

– Non sono io il capitano?

– No.

Il tizio barbuto grugnisce con aria delusa. Deckard continua.

– Il tuo capitano decide di salvare i naufraghi. Ma la motovedetta è piccola, non ci sono cabine, né cibo, né acqua per tutti. I naufraghi sono costretti ad ammassarsi sul ponte, sotto il sole d’agosto. Ci sono bambini e donne incinte. Molti hanno i segni delle torture subite nel lager. Vi chiedono d’essere sbarcati nel porto sicuro più vicino. Tu sei al timone. Dove ti dirigi?

– In Germania.

Deckard alza la testa.

– In Germania?

Il tizio si sporge in avanti.

– Sì, perché l’Europa deve capire…

Deckard lo ferma.

– No, non devi spiegare le risposte.

Guarda lo schermo.

– Terza domanda. Il tuo capitano ti dice di dirigerti verso il tuo paese…

Il tizio insorge.

– Mi rifiuto! Basta invasione! Porti chiusi! La pacchia è finita!

Deckard spegne il rilevatore Voight-Kampff. Il tizio lo guarda.

– Abbiamo finito?

– Sì, grazie. Puoi andare.

Il tizio barbuto spegne la sigaretta. Si alza, ed esce con aria soddisfatta. Deckard si volta verso il delegato della Tyrell Corporation seduto alle sue spalle.

– Perché m’ha chiesto questo test?

Il delegato, calvo ed elegante, accenna un sorriso.

– Un controllo qualità. Quello è il nostro ultimo modello.

– Avete intenzione di ritirarlo?

Il delegato sospira.

– Deckard, lei ragiona ancora da impiegato statale. Adesso è nel ramo consulenze private, dovrebbe aver capito che noi interpretiamo il responso del suo test sull’empatia in maniera diversa. Opposta, direi.

– Cioè l’avreste ritirato se fosse risultato umano?

Il delegato sorride.

– Buonista, Deckard, si dice buonista.

– Che intenzioni avete allora col vostro ultimo prodotto? Lasciarlo spadroneggiare quanto vuole?

– Ma no. Ha una data di scadenza. Come tutti.