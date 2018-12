Per non dimenticare la strage operaia della ThyssenKrupp

di Banda POPolare dell’Emilia Rossa

[La Banda POPolare dell’Emilia Rossa è un gruppo musicale composto da operai e militanti metalmeccanici delle principali fabbriche di Modena quali Ferrari, Maserati, Crown e Terim e da musicisti precari].

É stato un dovere per noi scrivere questa canzone, perché la strage avvenuta alla ThyssenKrupp di Torino non è solo un simbolo. É un massacro che si rinnova quotidianamente; un silenzioso genocidio di proletari che si consuma nei luoghi di lavoro ogni giorno. A questi omicidi di nostri fratelli ci siamo sentiti in dovere di dare voce e note.

Perché quanto accaduto a Giuseppe, Rosario, Bruno, Antonio, Rocco, Angelo e Roberto in quella maledetta notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 potrebbe accadere a ciascuno di noi che, lo vogliamo ribadire, prima di essere musicisti siamo operai.

Perché ancora una volta i capitalisti restano impuniti. I dirigenti tedeschi della ThyssenKrupp giudicati colpevoli, nonostante le condanne inflitte (seppur alleviate dalla magistratura borghese), sono ancora in libertà, mentre quelli italiani dopo nemmeno un anno di carcere si sono sentiti in diritto di chiedere la grazia sostenendo “di non aver ammazzato nessuno”!

Perché è tempo di giustizia, giustizia proletaria!

NON MI SCORDERÒ DI TE

Volevo dirti tante cose ancora

da non saperle ricordare

raccontare di te che dormi

mentre corro al lavoro

avrei voluto aggrapparmi ancora

al calore del tuo ventre

dalla mia cella senza sbarre

maledetta linea 5

tu che corri e insegui le tue cose

le tue spine le tue rose

non scordarti mai di me

Tu che sogni Terre sconfinate

e i fantasmi dell’estate

non scordarti mai di me

La giustizia è una bella, dolce

cara parola

sono tutti desolati

hanno tutti un groppo in gola

ma la colpa in fondo è nostra

che corriamo al lavoro

la mattina troppo presto, la sera troppo tardi

e ci dimentichiamo di tornare a casa vivi

Sai com’è l’autunno coi suoi alberi e le foglie

ma nessuno le raccoglie quasi più

Sai com’è l’inverno senza un padreterno

senza un po’ di sole che scaldi fin quaggiù

amore mio che stai piangendo ancora

e ti raccogli su di me

su quel poco che ti resta

in un silenzio accecante

Io lo so che almeno tu

non scorderai quel mare di ricordi quel cielo così blu

non ti scorderai di quel che c’era

delle luci della sera che non torneranno più