Il Governo Tenco

di Alessandra Daniele

“Sì, lo so che questa non è certo la vita

Che ho sognato un giorno per noi

Vedrai, vedrai che cambierà

Forse non sarà domani

Ma un bel giorno cambierà

Vedrai, vedrai

Non son finito sai

Non so dirti come e quando

Ma vedrai che cambierà”.

Dopo averle votate e rinnovate per anni, oggi la Lega non ha nessuna reale intenzione di revocare le concessioni ai Benetton come ha promesso il cosiddetto Governo del Cambiamento.

Quindi Salvini ha passato tutta la settimana a fare l’unica cosa di cui è capace: dirottare l’attenzione sul solito capro espiatorio, l’ennesimo sparuto gruppo di profughi appositamente bloccati su una nave.

Il disumano, infame diversivo ha fatto comodo anche al PD, che ha potuto recitare la parte del poliziotto buono, fingendo di non essere corresponsabile delle torture subite dai migranti nei lager finanziati dalla dottrina Minniti.

La nave coi profughi presi in ostaggio dal governo italiano però era italiana, perciò l’Unione Europea non ha ceduto al ricatto mediatico, e stavolta non ha neanche finto d’accettare di accoglierne alcuni.

L’UE non è migliore di Salvini. E ci ha assegnato il ruolo di buttafuori, non di buttadentro.

Pupazzetto Di Maio ha quindi alzato la posta, impiccandosi – inutilmente – all’ennesima promessa cazzara: smettere di versare i contributi italiani all’Unione Europea. Una vecchia idea di Renzi. “Smetto quando voglio” ha dichiarato. Subito smentito dal ministro degli Esteri.

Intanto Salvini finiva indagato per abuso d’ufficio, arresto illegale, e sequestro di persona.

Alla fine è intervenuta la Conferenza Episcopale Italiana, offrendosi di risolvere accogliendo i profughi ovviamente in Italia.

Salvini ha ceduto, spacciando la terribile figura di merda per una vittoria, ed ha autorizzato lo sbarco.

Adesso il suo governicchio ha un grosso debito pure col Vaticano.

Ma ricapitoliamo le principali promesse con le quali i Cazzari Grilloverdi avevano (separatamente) vinto le elezioni:

Abolizione della legge Fornero

Ripristino dell’articolo 18

Flat Tax

Reddito di cittadinanza

Pensione di cittadinanza

Asili nido gratis

Internet a banda larga gratis

Abolizione delle accise

Abolizione degli studi di settore, Redditometro e Spesometro

Legge anti-corruzione

Legge contro il conflitto di interessi

Ministero per le disabilità

Blocco di TAV e TAP

Rimpatrio immediato di 600 mila immigrati

Riconversione ecologica dell’Ilva.

Verrà il giorno in cui torturare profughi bloccandoli su una nave non basterà più per distrarre gli italiani dai disastri, e dalle promesse non mantenute. Per quel momento, Salvini e Di Maio hanno un Piano B:

Fase uno: Dare la colpa all’Europa.

Fase due: Darsi la colpa a vicenda

Fase tre: Far cadere il governo, e passare mano a un tecnico che faccia tutto il lavoro sporco, e si prenda lui tutta la colpa.

Fase quattro: Tornare a votare in primavera, e rivincere con le stesse promesse irrealizzabili, perché tanto gli elettori italiani hanno la memoria d’un pesce rosso e l’intelligenza d’una spugna di mare.

Funzionerà di nuovo?