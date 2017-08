di Alessandra Daniele

Sbaglia chi accusa Macron di scarso europeismo perché tratta l’Italia a pesci in faccia. Macron è ancora europeista, solo che non considera l’Italia parte dell’Europa, la fortezza carolingia della quale è impegnato a difendere gli interessi commerciali e coloniali.

E non è certo il solo.

“Fuori dall’Europa”. Cosa prometteranno adesso i nostri abbronzati demagoghi? Siamo già fuori dall’Europa.

Dopo più d’un ventennio di sanguinosi sacrifici, imposti sempre agli stessi lavoratori dalle stesse classi dirigenti in nome dell’europeismo, siamo fuori dall’Europa che conta qualcosa, e ci resteremo per sempre.

Allo Château Macron-Merkel serviamo ancora solo come buttafuori.

Il buttafuori che sta fuori.

Questo compito infame e meschino è l’approdo terminale della stirpe italica: stare sulla soglia del terminal a respingere quelli che i nostri padroni ritengono indegni d’essere ammessi al loro servizio.

Renzi, Salvini, Di Maio, il coro è unanime: “Anneghiamoli a casa loro“.

Siamo i nuovi Gheddafi.

Cosa ci fa credere che alla fine non subiremo la stessa sorte?

Che negando la salvezza agli altri compreremo la nostra?

Per tutta la nostra Storia, per quanto la situazione potesse sembrare disperata, ci siamo sempre illusi che all’ultimo minuto l’avremmo fatta franca. L’Arca non sarebbe partita senza di noi.

E invece sta succedendo.

Chi ci salverà stavolta, Michelangelo, Buffon, Sophia Loren, Sorrentino?

Di certo non Renzi, che non è più in grado di salvare neanche se stesso.

Come i replicanti sintetici a sviluppo accelerato di Blade Runner, il Cazzaro è invecchiato alla stessa velocità alla quale era cresciuto. Adesso è politicamente più vecchio di Berlusconi, e ogni suo tentativo di recuperare il controllo non fa altro che accelerare la decomposizione della sua leadership e del suo partito, che ogni giorno perde un brandello putrefatto.

Per citare Blade Runner: “I topi abbandonano la nave che affonda. E poi la nave affonda”.

Che fine faremo?

Se dalle prossime elezioni non uscirà una maggioranza accettabile per le élite, il paese sarà definitivamente commissariato.

L’Italia sarà divisa in una good company, che comprenderà le bellezze naturali e artistiche, e una bad company, della quale faranno parte gli italiani.

La good company sarà venduta per un euro. La bad company sarà smantellata.