di Alessandra Daniele

La donna anziana apre lentamente la porta, lasciandola socchiusa.

– Signora, lei è italiana? – Chiede l’uomo. La donna annuisce. L’uomo spinge la porta e irrompe nell’appartamento, seguito da un cameraman.

– Mentre il governo spreca miliardi per mantenere gli immigrati clandestini nel lusso più sfrenato – proclama – ecco in che condizioni sono costretti a vivere i pensionati italiani – fa segno al cameraman di girare una panoramica della stanza – Questo è un tugurio, un vero porcile.

– Ma come si permette?

– No signora, lei non si deve vergognare, è lo Stato che si deve vergognare. Sa che ogni immigrato clandestino costa agli italiani 35 mila euro al giorno?

– 35… mila?

– Albergo a 5 stelle, cucina gourmet, televisione satellitare, idromassaggio… sa che il Corano a chi sbarca in Italia promette anche 77 vergini?

– Quello delle vergini non era il paradiso?

– L’Italia è il paradiso dei musulmani clandestini. Sa che lo usano anche per reclutare i kamikaze?

– Ma se si trovano così bene in Italia perché dovrebbero voler fare i kamikaze?

L’uomo allarga le braccia.

– Signora, ma lei non sa niente! Lei è vittima della propaganda di regime veicolata dalla televisione!

– Lei è della televisione…

– Che c’entra, il nostro è un programma di controinformazione – le si avvicina – noi siamo dalla parte della gente comune come lei che non ne può più di quest’invasione. Ci dica, quanto prende di pensione?

– Poco…

– E sa di chi è la colpa?

– Dell’Inps.

– No, dei clandestini che ci costano 35 milioni di euro al giorno ciascuno!

– Scusi, ma queste cifre non mi sembrano mica vere.

L’uomo sbotta.

– Le cifre vere non hanno nessuna importanza, quello che conta sono le cifre percepite. Come per il caldo. Oggi ci sono ben 35° percepiti. Sa di chi è la colpa?

– Degli immigrati?

– Certo, infatti si chiama caldo africano. Stanno modificando il clima per renderlo adatto alla sopravvivenza della loro specie. Venga, ci mostri il resto di questa ripugnante catapecchia nella quale gli africani l’hanno relegata, mentre loro alloggiano all’Hilton fra champagne e puttane.

– Ma non erano vergini?

– Vergini percepite.

Afferra l’anziana per un braccio, e la trascina in soggiorno.