Il Sistema Tedesco

di Alessandra Daniele

L’astensionismo ha superato il 50%. Ormai la maggioranza degli aventi diritto al voto si tiene lontano il più possibile dalla scheda elettorale, come fosse una mail di phishing.

50%. È un dato che colpisce. Com’è possibile che ci siano ancora così tanti italiani disposti a votare per questo branco di grotteschi cialtroni noti come la nostra classe politica?

Come fanno a fidarsene, come fanno a sopportarli, come fanno anche solo a distinguerli?

Un milione di liste.

Un solo obiettivo: il potere.

Un solo padrone: il mercato.

Una sola preoccupazione: bloccare le inchieste, giudiziarie e giornalistiche.

Un solo slogan: “Basta negri”.

Promessa vana, oltre che infame.

Perché l’Europa ci ha chiuso fuori.

Ci ha sbattuto la porta in faccia.

Per quanto gli italiani si credano diversi dai migranti, per l’Impero Carolingio di Merkel e Macron non sono che altri pezzenti sulla stessa barca.

I cialtroni nostrani però continuano a promettere di risolvere i problemi che loro stessi hanno creato, e che con la loro avidità, disonestà, incompetenza, possono soltanto aggravare.

Perché tanti italiani li votano ancora, perché rischiano di affidare un municipio o un ministero a chi non dovrebbe gestire nemmeno una bancarella?

La risposta è in un certo senso contenuta nella domanda.

Gli italiani ormai non votano più per, votano solo contro.

Fanno la croce sulla scheda sperando solo di fottere la banda di cialtroni che gli sta più sul cazzo, quelli che trovano più odiosi, o che ritengono più pericolosi.

Senza illusioni.

Non sperano di sconfiggerli né di fermarli, solo di rallentarli per un po’, vederli rosicare.

Vederli perdere un po’ del denaro che hanno rubato, del potere che hanno usurpato, delle false amicizie, delle clientele.

Vederli annaspare e sudare in Tv, agitarsi inventando cazzate patetiche per negare la disfatta, contorcersi come scarafaggi schienati.

Vederli rivoltarsi contro i complici di partito. Pugnalarsi alle spalle. Divorarsi a vicenda.

È questa l’ultima soddisfazione che rimane agli elettori italiani.

Questo è il sistema tedesco che abbiamo adottato.

Schadenfreude.