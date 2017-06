La Montagna che resiste: Bussoleno, 16 – 17 – 18 giugno 2017

Dal 16 al 18 giugno si svolgerà a Bussoleno la sesta edizione di “Una montagna di libri nella valle che resiste”, il tradizionale appuntamento annuale promosso dal popolo No Tav. Tre giornate per celebrare l’incontro tra lotte, letteratura e cultura antagonista. Anche quest’anno il programma sarà piuttosto serrato e accompagnato da scambi di libri, letture, concerti, banchetti, interventi teatrali, mangiate, bevute, stand dell’editoria indipendente e passeggiate nei luoghi della resistenza No Tav.

Eccolo qui di seguito.

Venerdì 16 giugno

Bussoleno, Casa Aschieri (via Fontan 23/a)

Ore 18

Apertura iniziativa e presentazione del libro e della mostra fotografica “Banditi dell’Alta Felicità”

A seguire apericena

Venaus – presso “Hackmeeting”

Ore 21,30

Presentazione del libro “Ora e sempre No Tav” di Roberta Chiroli.

Sabato 17 giugno

Bussoleno – piazzetta del Mulino

Ore 10

Presentazione del libro “Amore e Lotta” di David Gilbert a cura di Giacomo Marchetti e Nora Gattigli, curatori dell’edizione italiana.

Ore 11

Hackmeeting presenta il libro di Autistici e Inventati “+ KAOS – 10 anni di hacking e mediattivismo”

Ore 12

Roberta Chiroli “Ora e sempre No Tav”, edizioni Mimesis 2017

Serge Quadruppani “Nuovi volti dei movimenti sociali: dalle lotte sui territori ai cortei di testa”, Carmilla – marzo 2017

Presentazione dei due testi e dibattito con gli autori insieme a Sandro Moiso della redazione di Carmilla

Ore 13,30

Pranzo presso l’Osteria La Credenza

Ore 15,00

Presentazione di “Malamente”, rivista di lotta e critica del territorio a cura della redazione

Ore 16,00

Presentazione del libro “77. Storia di un assalto al cielo” a cura dell’autore, Valerio Monteventi

Ore 17: Trame Ribelli

Presentazione libri e dibattito con:

Silvio Borione e Giaka “Una fame instancabile. Partigiani a Torino”

Massimo Spiga “Paradox”

Serge Quadruppani “La rivoluzione delle api”

Ore 19

Ar.Te.Mu.Da legge storie tratte da “Là nella valle” di Sandro Moiso

Nel corso della giornata interventi teatrali, tra i banchetti e per le vie della città, a cura di “Atti O Scene – in luogo pubblico”

Ore 21

Cena presso Taverna Tortuga – ex cotonificio – frazione Vernetto 23, Bussoleno

A seguire dalle 23 musica con DJ Compost, folk beat agricolo e musica da ballo

Domenica 18 giugno

Ore 10, 30

Presidio di San Didero

Colazione No Tav e passeggiata

Ore 13

Pranzo presso i terreni acquistati dai No Tav in località Colombera – Chiomonte