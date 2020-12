Riflessioni pandemiche

Che siamo al crepuscolo di questo modo di produzione e di consumo lo dicono tanti segnali e di certo non occorreva la pandemia per confermarlo. Ma noi comunisti siamo sempre stati della cassandre inascoltate…

Vediamo allora di mettere alcuni punti fermi, in modo sintetico.

1. Ho scritto poc’anzi dell’incapacità del capitalismo di far fronte a questa ecatombe e aggiungo la sola volontà demenziale e direi suicida di riproporre la legge del più forte al netto di tutta la demagogia spicciola tra balconi, bandierine e Mattarella.

Laddove occorrerebbe una spinta rivoluzionaria della politica nel non farsi tirare la giacchetta da chicchesia e nel non guadare in faccia a nessuno, la classe politica sceglie ancora una volta l’egemonia delle oligarchie economiche. Ne emerge una linea di condotta demenziale, fatta di lockdown fittizi, a metà, a part time verticale, a targhe alterne. Il dato di fatto è che mentre le forze del grande capitale, rappresentate da Confidustria stanno bene e hanno ponti d’oro, mentre i mezzi di trasporto si riempono di pendolari, intere categorie sociali a partire dai ceti medi vengono lasciate al loro destino, prede del futuro shopping di frugali e mafiosi. Il PD divorzia definitivamente dalla togliattiana conquista strategica dei ceti medi per adagiarsi ai desiderata delle euroburocrazie e quindi della peggiore finanza e delle multinazionali. Esempio concreto: Bonaccini nel suo decreto dell’E-R arancione corre a salvare la Coop e la GDO e manda a remengo le piccole aziende agricole ammazzando i mercatini (poi ripristinati a Bologna, ma la tendenza è questa). Nel caos demenziale le scelte immediate sono sempre a favore della speculazione e delle company più potenti.

Merola, sindaco di Bologna, fa inaugurare l’ennesima cattedrale nel deserto: il People Mover che ora tra l’altro non serve a nulla visto che nessuno parte e arriva dall’Aeroporto Marconi, ma il gesto è emblema dell’alleanza suggellata tra privati investitori e un pubblico al loro servizio.

Questi sono gli automatismi di una classe politica che non ha capito nulla e che non farà nulla se non cercare di tappare le falle in modo inadeguato e temporaneo, come i cosiddetti ristori, che servono (insieme al lockdown parziale) per non sborsare quanto realmente DOVUTO da uno Stato che ha distrutto in questi decenni la sanità pubblica, che non ha no straccio di protocollo anti-pandemia aggiornato e che in questi sei mesi non ha neppure cercato di rimediare all’irrimediabile, dato che una medicina di territorio, il persnale medico non si ripristina in quattro e quattr’otto.

Il risultato di questa politica d’emergenza è un aumento dei profitti per i grandi gruppi industriali e commerciali in una vera e propria amazonizzazione dell’economia, mentre le piccole aziende chiudono o entrano in agonia. È il trionfo degli Amazon, delle grandi catene della distribuzione take away e di prodotti di entertainment da piattaforme come Netflix e Amazon (sempre lei) Prime, per un’economia di consumo da casa, supportata da forza-lavoro sottopagata e spremuta fino all’osso a al bisogno. Queste sono le cittadelle del profitto che il governo difende insieme alla categoria dei confindustriali che hanno premuto in modo criminale per restare aperti, mentre tutta l’economia di prossimità, il turismo, la ristorazione, l’artigianato vanno in malora addetti inclusi. Finita la cassa integrazione ci sarà da piangere, mentre gli addetti del sommerso sono già alla canna del gas.