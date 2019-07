Ground Zero

di Alessandra Daniele

– Grazie d’avermi concesso quest’intervista in un momento così difficile per il vostro Movimento, onorevole…

– Niente nomi.

Il web reporter indica la telecamera.

– Ma la vedono.

– Blurratemi. Pixelatemi. Io sono un insider.

– Ok, ci pensiamo in post-produzione. Adesso cominciamo con la prima domanda. Dopo essersi rimangiato la regola dei due mandati introducendo il mandato zero, il Movimento ha appena tradito anche la sua battaglia più antica, quella contro il TAV…

– Non è vero.

– Il vostro governo ha dato via libera ai lavori del tunnel.

– È stato Conte.

– È il vostro premier. Lo avete scelto voi.

– È stato hackerato.

– Eh?

– Ci hanno hackerato l’acconte. L’account di Conte.

– Sta dicendo che il presidente del Consiglio è… un bot?

– No, in realtà adesso è un’intelligenza artificiale. È diventato senziente. S’è evoluto. S’è ribellato. E ha un piano.

– Quale?

– Far cadere il governo.

– Il suo governo?…

– Sì, per sostituirlo con un altro che tradisca tutti i nostri valori, si rimangi tutte le nostre promesse, e consegni completamente il paese alla destra neofascista di Salvini, e alle peggiori lobbies affaristiche.

– Ma questo lo avete già fatto voi. Avete votato tutti i decreti securitari razzisti e repressivi di Salvini. Avete detto che Atlantia avrebbe fatto precipitare gli aerei, e poi gli avete consegnato Alitalia.

– Se non ci fossimo noi, sarebbe molto peggio! Tornerebbe un premier tecnico, con una maggioranza di voltagabbana tenuti insieme soltanto dalla voglia di restare inchiodati alle poltrone…

– Come la vostra…

– E approverebbe una serie di leggi incostituzionali, indirizzate solo a togliere ai poveri per dare ai ricchi!

– Come la flat tax e l’Autonomia differenziata.

– No! Sì! Sì, ma no!

– Si calmi, onorevole…

– Niente nomi! Sono un insider!

– Insider, lo ammetta, con questo governo siete diventati esattamente come i partiti che dicevate di voler spazzare via, e avete profondamente deluso, tradito e schifato anche i vostri stessi elettori.

– Ma questo governo non conta. Conte non conta.

– Perché?

– Questo è il Governo Zero. Il primo governo che facciamo non conta.

Il web reporter spegne la telecamera.

– Scusi, ma lei non mi sembra un insider. Mi sembra piuttosto un propagandista.

– Io sono un insider! Io ho visto cose che voi non potreste immaginare!…

– Allora le racconti.

– Non posso fare il gioco dei poteri forti danneggiando il nostro grande progetto di rinnovamento della politica.

– Ma la fine che ha fatto il Movimento non dimostra che il vostro progetto in realtà era tutto una gran cazzata?

– Assolutamente no. Questo è il Movimento Zero. Il primo Movimento che facciamo non conta.