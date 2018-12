Money For Nothing

di Alessandra Daniele

Dopo aver giurato, spergiurato e letteralmente gridato dal balcone che non avrebbero mai ceduto all’UE sui conti della manovra finanziaria, i Grilloverdi ovviamente hanno ceduto.

Tuttavia il Movimento 5 Stelle, mentre approva le leggi razziali di Salvini, distrae i media con un classico berlusconiano – gli insulti ai giornalisti – e assicura che il Reddito di Cittadinanza arriverà come promesso. Non sono però ancora chiare le modalità con le quali il sussidio sarà erogato.

Queste le tre ipotesi più accreditate.

1 – Il primo settembre d’ogni anno, tutti gli aventi diritto riceveranno una lettera, dovranno recarsi alla stazione, e salire su un treno speciale visibile soltanto a loro, che li porterà a un Castello per l’Impiego nel quale saranno esaminati, e suddivisi in quattro diverse categorie in base alle loro attitudini personali.

I Grifondoro riceveranno il Reddito di Cittadinanza.

I Tassorosso saranno affidati a Severus Spread.

I Corvonero saranno assunti dal padre di Di Maio.

I Serpeverde diventeranno sottosegretari leghisti.

2 – Il primo aprile d’ogni anno, tutti gli aventi diritto riceveranno un fagiolo magico che dovranno piantare in un campo la prima notte di luna piena. La mattina dopo sarà spuntata una gigantesca pianta sulla quale dovranno arrampicarsi fino a un Castello per l’Impiego sulle nuvole, dove per ottenere il Reddito di Cittadinanza dovranno sfidare la Bestia, ovvero l’algoritmo social col quale Matteo Salvini scopre tutte le mattine cosa deve fingere di essere per salire nei sondaggi. Gli sconfitti saranno postati su Instagram come piatto del giorno .

3 – Il primo novembre d’ogni anno, tutti gli aventi diritto riceveranno una videocassetta con la registrazione d’una bambina dai lunghi capelli neri che emerge dal tunnel del TAV.

Entro sette giorni riceveranno il Reddito di Cittadinanza.

O moriranno.

Il vicepremier Luigi Di Maio garantisce che siano già in preparazione oltre 5 milioni di speciali carte di credito, e che l’operazione servirà anche a risolvere la vertenza della Pernigotti.

Le tessere per ottenere il Reddito di Cittadinanza saranno infatti di cioccolata.