di Alessandra Daniele

– Eccola, come ti avevo promesso. Questa pillola ti consentirà di superare tutti i limiti fisiologici del tuo cervello.

– Diventerò super-intelligente? – Chiede il candidato premier.

– No. Diventerai un supercazzaro.

– In che senso?…

– Non ci saranno più limiti alle cazzate che saprai inventarti per guadagnare consenso e rastrellare voti. Prometterai a tutti praticamente tutto quello che vogliono, anche prima che sappiano di volerlo, e lo farai in modo così convincente che nessuno riuscirà a sbugiardarti. Sarai eletto con una percentuale da plebiscito, diventerai premier d’un monocolore senza opposizione, e sarai acclamato da tutti i media, che ti proclameranno l’incarnazione della leadership del terzo millennio.

Il candidato fissa la pillola con occhi sognanti. Poi chiede.

– Effetti collaterali?…

– Nessuno, a parte un po’ di pancia gonfia – l’uomo sorride – ma le donne adorano la pancetta negli uomini di potere.

Il candidato afferra la pasticca.

– La prendo.

– Non t’ho ancora detto il prezzo.

– La prendo comunque – si ficca la pillola in bocca, e l’inghiotte.

Qualche secondo dopo tossisce con violenza. Si piega in avanti. S’accorge di sputare sangue.

– Cosa m’hai dato? – Chiede rauco.

– Una tossina. Mortale.

– Ma mi avevi detto…

L’uomo sorride.

– Ho mentito.

Originariamente scritto per Logos – Festa della Parola