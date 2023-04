Ora e sempre Valerio Evangelisti. Tre giorni per parlare del Magister e proseguire le sue lotte

È passato oramai un anno dalla morte di Valerio Evangelisti, ma in quest’anno i suoi scritti sono circolati forse più di prima, prova del fatto che delle sue parole c’è molto bisogno. La neonata Associazione Valerio Evangelisti – Il sole dell’avvenire si propone di portare avanti il suo pensiero e le sue lotte. Siamo quindi felici di invitarvi a una tre giorni “diffusa” di eventi: proiezioni, presentazioni, musica, convivialità, dibattiti, azioni e rilancio nel segno del Magister.

Per conoscere noi e i nostri contenuti vi invitiamo a partecipare a questo piccolo festival, tutto a ingresso gratuito. Attenzione: non sono ammessi fascisti, sessisti, abilisti, razzisti e classisti. Animali portatene quanti ne volete.

Venerdì 14 Aprile – Archivio Storico dei Movimenti di via Avesella 5/a

Dalle 19 aperitivo di benvenuto con presentazione della tre giorni, del progetto dell’Archivio Storico dei Movimenti e di una mostra su Valerio Evangelisti e le situazioni politiche che ha attraversato.

A seguire: presentazione del libro contro Sergio Cofferati Scorrete lacrime disse lo sceriffo di AA.VV. voluto da Valerio stesso e contenente un suo racconto (Il Buddhista). A cura di Paola Papetti.

Proiezioni di foto inedite e ricordi personali del nostro.

Sabato 15 Aprile – Vag 61 Via Paolo Fabbri 110 Bologna

Ore 14.30 Progetto memoria e Archivio Marco Pezzi una breve introduzione a queste due esperienze. A cura di Fabrizio Billi.

A seguire:

Presentazione de L’insurrezione immaginaria. Valerio Evangelisti autore, militante e teorico della paraletteratura curato da Sandro Moiso e Alberto Sebastiani (Mimesis, 2023).

Un libro che esce a un anno dalla scomparsa di Valerio e a vent’anni dalla nascita della sua webzine, Carmillaonline, alla cui redazione appartengono gli autori del volume, molti dei quali parteciperanno al dibattito. Il libro, denso di spunti, interpretazioni e approfondimenti tematici, tratta le diverse dimensioni che hanno accompagnato gli scritti letterari e saggistici di Valerio, da quelle relative alla letteratura di genere a quelle più politiche, evidenziando l’importanza dell’interazione tra queste. Centrale la “missione” di decolonizzazione dell’immaginario che per Valerio ha sempre rappresentato un fine prioritario.

Interverranno Sandro Moiso e Alberto Sebastiani.

Ore 17 Un breve ricordo dei compagni di Vag 61 di Valerio Evangelisti. E delle sue lotte.

A seguire

La Lista Eymerich: l’armata dei lettori racconta Valerio.

Alla fine degli anni ’90, in un’epoca in cui la rete era un fenomeno per pochi matti guardato con un misto di sospetto e sufficienza, Valerio Evangelisti dava vita a un esperimento straordinario di comunità social con i suoi lettori che in venticinque anni non ha mai smesso di esistere e di crescere.

Lettore appassionato egli stesso, apparentemente schivo ma in realtà profondamente amante della convivialità e della condivisione, per tutta la sua carriera di scrittore ha sempre coltivato con orgoglio un rapporto unico con i lettori. Questa comunità gli rende oggi omaggio, raccontando lo scrittore e l’amico attraverso ricordi e parole custoditi nel tempo.

Cena della rinomata Brigata Cuciniera di Vag 61

Ore 21 e 30

Concertino dei Mars on Pluto

David Sarnelli e Margherita Valtorta si incontrano il 28 febbraio 2016 per accompagnare la presentazione del libro Il sol dell’avvenire. Nella notte ci guidano le stelle di Valerio Evangelisti presso VAG 61. A 7 anni di distanza ripropongono la performance, in onore di Valerio, che ha ispirato generazioni di artisti attraverso la scrittura e la musica.

A seguire:

Proiezione di The Wobblies di Stewart Bird e Deborah Shaffer

Nel 2011 Valerio Evangelisti pubblica One Big Union, dedicato al sindacalismo americano, il cui titolo è un omaggio agli Wobblies, sindacato rivoluzionario e militante. Nel 2012 è stata fatta su suggerimento di Valerio stesso la prima presentazione pubblica dei sottotitoli italiani al documentario The Wobblies di Stewart Bird e Deborah Shaffer. A 11 anni di distanza renderemo disponibili on line i sottotitoli durante una proiezione speciale.

In un periodo in cui le forze reazionarie della discriminazione e dell’odio spingono il mondo verso il baratro, la visione di The Wobblies è una ventata d’aria fresca, dimostrandoci che “there’s a power in a union” è una realtà storica innegabile. A cura di Luca Delponte.

Domenica 16 Aprile – Nuova Casa del popolo di Ponticelli di Malalbergo

Ore 12 un saluto di benvenuto

Ore 12 e 30 Pranzo a cura della mitica Cucina della Casona [su prenotazione: scrivere a Donatella 3398894062]

Ore 14 e 30 Reading dell’attrice Alessia Passarelli tratto da Il sole dell’avvenire – Chi ha del ferro ha del pane di Valerio Evangelisti

Il libro che racconta la strenua lotta dei braccianti nelle campagne emiliano-romagnole per una vita più dignitosa e salari decenti. Questo secondo volume de Il sole dell’Avvenire, uno dei capolavori di Valerio mette l’accento su una serie di tematiche attualissime a partire dalla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ore 16 e 30

Rivoluzionare la letteratura

Ci sono autori che scrivono per vincere il premio Strega, per le comparsate in TV, per il plauso del pubblico borghese e poi ci sono quelli come Valerio Evangelisti che utilizzava per ben altri scopi la propria penna.

La scrittura di Valerio, che ricordiamo oggi a un anno dalla sua morte, era un costante pretesto per mettere il romanzo di genere al servizio del contropotere: agente provocatore nei domini della cultura mainstream, soldato della guerrilla delle lettere, inquisitore di tutti i personaggi piatti e consolatori della narrativa contemporanea. Di Valerio rimane l’opera, da leggere e prendere come spunto, ma anche il ricordo e la voglia di rilancio nei suoi compagni e sodali. Parliamo della responsabilità non solo poetica, ma anche politica degli scrittori di oggi a partire dagli insegnamenti del nostro Magister con

Giuseppe Genna, Serge Quadruppani, Wu Ming 1, Nicoletta Vallorani, Carlo Lucarelli, Franco Ricciardiello, Loriano Macchiavelli, Emanuele Manco, Nico Gallo, Luca Masali e Roberto Sturm.

Ore 18 e 30 L’avvocata Marina Prosperi racconterà un ricordo di Valerio di Cesare Battisti

A seguire CONCERTO dei Nabat in versione semi-acustica.