Allarme Interno

di Alessandra Daniele

– Dal Salento all’Abruzzo, le proteste si moltiplicano – la conduttrice si rivolge al suo ospite – ci sono interventi del ministero dell’Interno in programma?

L’ospite annuisce.

– Garantiremo che si proceda con l’espianto.

– Degli ulivi?

– No, dei terremotati.

– E dove saranno trasportati?

– In un vivaio apposito, finché pure in Abruzzo non terminerà l’installazione del nuovo gasdotto.

– Un gasdotto in zona sismica?…

– Sì, tanto il terreno è già smosso, e questo ci consentirà di risparmiare sulle tanto contestate trivelle.

– Trivelle?

– Per il tunnel.

– Quale tunnel?

L’ospite socchiude gli occhi.

Poi riprende deciso.

– Ma parliamo dell’allarme criminalità.

– No, scusi, stavamo parlando del gasdotto – obietta la conduttrice.

– L’allarme criminalità è più pressante – insiste l’ospite.

– Magari in seguito – indica il megaschermo – prima abbiamo un collegamento…

L’ospite estrae una pistola e gliela punta alla testa.

– Parliamo dell’allarme criminalità.

La conduttrice sgrana gli occhi.

– Parliamone.

– Gli italiani hanno paura – dice l’ospite, abbassando la pistola – La sicurezza è un valore di sinistra. La paura dei negri è un valore di sinistra. Non possiamo consentire che tutti gli italiani che hanno paura dei negri votino Lega. Questo causerebbe una deriva razzista che noi intendiamo assolutamente impedire, a costo di sbattere in galera tutti i negri. E i loro amici, come quelli che erano in collegamento – indica il megaschermo ormai spento dalla regia.

– Per la verità quelli protestavano per gli ulivi…

L’ospite fa per sollevare di nuovo la pistola.

– Negri – aggiunge precipitosamente la conduttrice – Gli ulivi negri.

– Che infatti sono infetti – annuisce l’ospite – Comunque noi intendiamo intervenire decisamente su tutti i problemi per i quali cittadini protestano, finché non ne resterà più nessuno.

– Di problemi?

– No, di cittadini che protestano – solleva di nuovo la pistola, e ordina – Pubblicità.